Com futmesa, organizada pede renúncia de Leco no CT do São Paulo

Membros da principal organizada do São Paulo, a Torcida Independente, voltaram a se dirigir à porta do CT da Barra Funda na tarde desta segunda-feira, dia seguinte à derrota para o Corinthians, por 2 a 1, em Itaquera, em duelo válido pelo Campeonato Paulista.

Os principais alvos do protesto foram o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o executivo de futebol Raí e o gerente de futebol Alexandre Pássaro, este último acusado de ser torcedor do Palmeiras. “Fora Pássaro, diretor Peppa”, dizia o texto de uma faixa, em alusão ao desenho Peppa Pig.

Os torcedores pediram a renúncia do mandatário, considerado o grande culpado da crise pela qual o Tricolor atravessa nos últimos anos. “Boi, boi, boi, boi do Piauí, renuncia logo e sai do Morumbi”, bradaram os uniformizados, que também direcionaram xingamentos ao cartola: “Ei, Leco! Vai tomar no …”.

O protesto contou com cerca de 100 torcedores organizados, sendo que alguns deles disputaram uma partida de futmesa para criticar os jogadores, que utilizam a atividade recreativa como parte do aquecimento, mas que não é vista com bons olhos por torcedores, sobretudo em momentos de crise. Agentes da Polícia Militar fizeram a segurança no local.

Também foram proferidas palavras de ordem exigindo a saída de alguns atletas do elenco, em especial a do lateral direito Bruno Peres. “Não é mole, não! Eu tô cansado de time amarelão”, gritaram.

Os protestos contra diretoria e elenco começaram assim que o time foi eliminado precocemente na Copa Libertadores, na última quarta-feira, no Morumbi. No sábado, véspera do Majestoso, integrantes da Independente se dirigiram ao CT para fazer cobranças. Também foram espalhadas faixas contra Leco por cidades do interior e até de outros estados do Brasil.

Agora sim há um contingente de torcedores organizados aqui na porta. Eles gritam: “Não é mole não, eu tô cansado de time amarelão” #GazetaTricolor pic.twitter.com/tiEkacOhbg — Marcelo Baseggio (@celobaseggio) 18 de fevereiro de 2019

No último domingo, horas depois da derrota no clássico, os integrantes da organizada voltaram ao centro de treinamentos do clube. No entanto, em um esquema especial, a delegação são-paulina se dividiu em carros que deixaram a Arena Corinthians para outro ponto da cidade.

A estratégia também foi alvo de críticas da torcida organizada: “Bando de canalha, respeita essa camisa e sai do porta-mala”. O protesto aconteceu minutos antes da apresentação do técnico Cuca, que atrasou por causa da falta de energia na região do CT.

O elenco folgou nesta segunda-feira e volta aos trabalhos nesta terça, visando ao duelo com o Red Bull Brasil, neste domingo, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.