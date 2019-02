Organizada faz protesto no CT do São Paulo na véspera do Majestoso

Membros da principal organizada do São Paulo, a Torcida Independente, se dirigiram à porta do CT da Barra Funda na manhã deste sábado, véspera do clássico contra o Corinthians, em Itaquera, pelo Campeonato Paulista, para protestar contra diretoria e jogadores.

O elenco tricolor está concentrado no local para o duelo válido pela sétima rodada do Estadual. Em mensagem publicada no Twitter, a organizada fala em cerca de 100 integrantes manifestando no CT.

No post, a Independente se diz “vendida”, em ironia a torcedores que afirmavam que a uniformizada não protestava contra o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, em troca de favores.

Parabéns Unidos pelo SPFC

Transparência Tricolor” Blogueiros e Torcedores da cativa, sem vocês o São Paulo Fc não seria nada. cerca de 100 Torcedores estiveram hoje no CT protestando em baixo de chuva 👏👏👏 A Organizada é vendida ☝️ pic.twitter.com/AIMtR4jOUo — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) 16 de fevereiro de 2019

O protesto, inclusive, ultrapassou as fronteiras da capital paulista. Faixas e bandeiras com a inscrição “Fora Leco” foram colocadas em pontes e viadutos de outras cidades do estado, como São Bernardo, Sorocaba, Bauru e Jaú, e do País, casos de Brasília e Curitiba.

Os protestos deste sábado são uma extensão daqueles realizados durante a semana. Na quarta-feira, após a eliminação na Copa Libertadores diante do Talleres-ARG, torcedores foram até o portão principal do Morumbi para xingar Leco, Raí, jogadores e André Jardine, afastado do cargo de técnico no dia seguinte.

Na quinta-feira, após treino dirigido pelo técnico interino Vagner Mancini, membros da Independente tiveram acesso ao CT. Na sexta-feira (8) da semana passada, torcedores organizados também entraram no centro de treinamentos e se reuniram com jogadores e dirigentes para fazer cobranças.

Parabéns Unidos pelo SPFC

Transparência Tricolor” Blogueiros e Torcedores da cativa, sem vocês o São Paulo Fc não seria nada. Protesto bem elaborado 👏👏👏

A Independente é vendida e não representa a instituição SPFC. Pior Organizada do Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/PX6psW5xyk — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) 16 de fevereiro de 2019