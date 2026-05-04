Cauly ganha sequência no São Paulo e vira opção para Roger Machado

Neste domingo, diante do Bahia, Cauly completou seu quarto jogo como titular no São Paulo. O meio-campista ganhou espaço entre os 11 iniciais do técnico Roger Machado suprindo a ausência de Ferreira, que retornou no último compromisso tricolor após se recuperar de um edema na coxa.

Nos últimos três jogos do São Paulo, contra Mirassol, Juventude e Millonarios, o jogador foi substituído antes dos 90 minutos, mas teve papel importante. Agora, mesmo com Ferreira como opção no ataque são-paulino, Roger optou por utilizar Cauly.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Mudança de posição

Meia de origem, ele precisou ser testado em outra posição no esquema tricolor, onde ganhou espaço. Com a lesão do atacante Ferreira, que atua pelos lados do campo, Cauly precisou deixar a posição de meia armador para assumir o lado esquerdo do ataque do São Paulo.

Cauly chegou ao São Paulo emprestado pelo Bahia no início da atual temporada, com contrato válido até o final do ano. Desde sua estreia, Cauly soma 16 atuações pelo Tricolor Paulista e balançou as redes apenas uma vez.

Situação do São Paulo

Com o empate neste domingo diante do Bahia por 2 a 2, o São Paulo segue na quarta posição da tabela do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. O Tricolor vinha de uma vitória na última rodada, sobre o Mirassol, mas ficou no empate neste domingo e não continuou com a sequência positiva.