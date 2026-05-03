São Paulo leva gol no fim e cede empate ao Bahia pelo Brasileirão

Neste domingo, o São Paulo ficou no empate com o Bahia por 2 a 2, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e desperdiçou a chance de se consolidar no G4.
Situação da tabela
Com o resultado, o São Paulo segue na quarta posição da tabela, agora com 24 pontos. O Bahia, por sua vez, aparece no sexto lugar, com 22 pontos.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪SÃO PAULO 2 X 2 BAHIA🔵🔴
🏆 Competição: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro
🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
📅 Data: 03 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Bobadilla, Enzo Díaz e Calleri (São Paulo); Acevedo e Sanabria (Bahia)
Gols
⚽Artur, aos 17' do 1ºT (São Paulo)
⚽Luciano Juba, aos 16' do 2ºT (Bahia)
⚽Ferreira, aos 27' do 2ºT (São Paulo)
⚽Erik, aos 50' do 2ºT (Bahia)
Como foi o jogo
Primeiro tempo
A primeira investida do jogo foi do São Paulo, com Wendell. O lateral esquerdo recebeu no campo de defesa e disparou ao ataque, mas desperdiçou a bola no último terço. Na sequência, Cauly saiu em contra-ataque rápido, mas mesmo no três contra um, o Tricolor não conseguiu finalizar a jogada.
Aos 17 minutos, o São Paulo abriu o placar sobre o Bahia. Aproveitando erro na saída de bola do Esquadrão, Wendell conduziu e encontrou na entrada da área o atacante Artur, que dominou e chutou colocado para colocar a bola no fundo do gol. No decorrer do primeiro tempo, foi o São Paulo que continuou criando oportunidades, com Calleri e Cauly, que quase ampliaram a vantagem tricolor.
Segundo tempo
Logo no primeiro minuto da etapa complementar, Artur teve boa chance para marcar. Após jogada individual pela direita, o atacante ficou cara a cara com Léo Vieira, mas parou na defesa do goleiro. Em seguida, Lucas Ramon desviou de cabeça aproveitando cobrança de escanteio, mas o arqueiro do Bahia pegou mais uma.
O gol de empate do Bahia saiu aos 16 minutos, com Luciano Juba. O lateral esquerdo aproveitou bola sobrada na entrada da área e, livre de marcação, acertou um belo chute no ângulo do goleiro Rafael. Aos 27, Ferreira apareceu no meio da área e antecipou a marcação para concluir de cabeça e colocar o São Paulo em vantagem novamente. Já nos acréscimos, Erick marcou para garantir o empate ao Bahia.
Escalações
🔴⚪SÃO PAULO
Rafael, Lucas Ramon (Cédric), Alan Franco, Sabino e Wendell (Enzo Díaz); Danielzinho (Luan), Bobadilla e Luciano (Ferreira); Artur, Calleri e Cauly (Lucas).
Técnico: Roger Machado
🔵🔴BAHIA
Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Nestor); Kike Olivera (Sanabria), Erick Pulga (Ademir) e Willian José.
Técnico: Rogério Ceni
Próximos jogos
São Paulo
O’Higgins x São Paulo (Copa Sul-Americana)
Data e horário: 07 de maio de 2026 (quinta-feira) 19h
Local: Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua
Bahia
Bahia x Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 09 de maio de 2026 (sábado) 21h
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador