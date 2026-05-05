São Paulo tem voo adiado e muda programação para enfrentar O'Higgins

O São Paulo precisou alterar sua programação para o duelo contra o O'Higgins, válido pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O voo da delegação para Santiago foi adiado devido a problemas técnicos no avião.

Os jogadores se reapresentaram no SuperCT na manhã de terça-feira, treinaram e seguiram para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. No entanto, antes mesmo do embarque, o avião que levaria a equipe apresentou falhas técnicas, impossibilitando a viagem.

Com isso, a diretoria optou por modificar o planejamento. Inicialmente, o elenco viajaria para Santiago, onde realizaria o último treino no CT da Universidad Católica, antes de seguir para Rancagua, local da partida.

Agora, o São Paulo finalizará a preparação na manhã desta quarta-feira, no SuperCT. Em seguida, embarca para Santiago e segue diretamente para Rancagua, cidade onde já estava prevista a hospedagem antes do confronto.

O restante da logística permanece inalterado: após a partida, o Tricolor retorna ao Brasil.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Leia a nota do São Paulo na íntegra:

"A viagem do Tricolor para o Chile, onde enfrentará o O’Higgins pela CONMEBOL Sul-Americana na próxima quinta-feira (7), às 19h (de Brasília), foi adiada para a tarde desta quarta-feira (6) após a aeronave que levaria a delegação para Santiago apresentar problemas técnicos ainda no pátio do Aeroporto de Guarulhos, antes mesmo do embarque da equipe.

Desta forma, o elenco treinará no SuperCT na manhã desta quarta-feira antes de seguir para Santiago. A programação inicial previa um trabalho no centro de treinamento da Universidad Católica.

Assim que desembarcar na capital chilena, o que deve ocorrer no final da tarde de quarta-feira, a delegação seguirá diretamente para Rancagua, onde já era previsto que dormiria antes do confronto com o O’Higgins.

O restante da programação segue sem alterações, com o São Paulo retornando para o Brasil logo após o confronto com os chilenos, válido pela quarta rodada do Grupo C".