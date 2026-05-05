Após cirurgia, Lucas fala sobre futuro: "Eu vou voltar mais forte"

Na tarde desta terça-feira, o atacante Lucas Moura se manifestou em suas redes sociais após passar por cirurgia para corrigir a ruptura no tendão calcâneo da perna direita. O jogador do São Paulo se lesionou no último domingo, em duelo com o Bahia. O camisa 7 afirmou que pretende seguir jogando futebol, apesar da gravidade da lesão.

Na publicação, Lucas prometeu "voltar mais forte" e classificou o momento como "uma das fases mais difíceis da carreira". O atacante agradeceu o apoio de familiares e do departamento médico, além de destacar que seguirá torcendo pelo São Paulo durante o período de recuperação, estimado entre seis meses e um ano.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Lucas Moura (@lucasmoura7)

Mas... Lucas fica no São Paulo?

Com o longo período afastado dos gramados e mais uma lesão relevante, a incerteza sobre a permanência de Lucas aumenta. Antes do problema físico, jogador e clube já haviam adiado as conversas para renovação para a pausa da Copa do Mundo. O contrato atual é válido até dezembro deste ano.

Agora, com o novo cenário, a tendência é que as tratativas ocorram apenas quando o atleta estiver próximo do retorno.

É improvável que Lucas volte a atuar ainda nesta temporada. O atacante completa 34 anos em agosto e deve encerrar 2026 com números discretos: até aqui, soma 17 jogos, três gols e uma assistência.

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Leia a publicação do Lucas:

"Talvez eu nunca entenda completamente, mas eu escolho confiar.

Tem sido uma das fases mais desafiadoras da minha carreira. Dias de dor, de silêncio, de reflexão…

Mas, em meio a tudo isso, uma certeza permanece: DEUS continua sendo DEUS! Sua bondade e sua misericórdia duram para SEMPRE!

E eu sei que até aqui tem propósito.

E lá na frente tudo isso vai fazer sentido.

Ele não prometeu que seria fácil, mas prometeu que nunca me deixaria. E eu tenho plena convicção disso, pois até aqui foi Ele que me sustentou.

“Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada.” Romanos 8:18

Eu vou voltar, e vou voltar ainda mais forte, pode ter certeza disso!

Meu amor @lariisaad, você é tudo pra mim, obrigado por ser essa companheira maravilhosa, você é a maior benção da minha vida!

Obrigado ao @drmoises.cohen e a todos do @hosp_einstein pelo cuidado e carinho.

E aos meus familiares, amigos, companheiros e funcionários do clube e torcedores, muito obrigado por cada mensagem, por cada oração, por cada palavra de apoio. Vocês fazem toda diferença.

Estarei na torcida pelos meus companheiros e pelo nosso Tricolor, como sempre! ❤️🤍🖤

DEUS abençoe".