São Paulo se reapresenta e inicia preparação para jogo contra O'Higgins

Nesta terça-feira, o São Paulo iniciou a preparação para enfrentar o O'Higgins, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 19h (de Brasília).

Desfalques

O São Paulo tem uma lista extensa de desfalques para o duelo. Além de Lucas Moura, que sofreu ruptura no tendão calcâneo da perna direita contra o Bahia, Alan Franco (estiramento no adutor direito) e Lucas Ramón (lesão muscular na panturrilha esquerda) também se lesionaram na mesma partida, contra a equipe de Rogério Ceni.

Os três se juntam a outros desfalques: Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Pablo Maia (fratura nos ossos da face e do nariz) e Marcos Antônio (lesão muscular na coxa direita). Os seis jogadores não devem viajar para o Chile.

Treino em São Paulo antes do embarque para Santiago! No Chile, o Tricolor concluirá a preparação para enfrentar o O’Higgins na próxima quinta-feira (7), às 19h (de Brasilia), pela CONMEBOL Sul-Americana.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/7J2B26llsh — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 5, 2026

Como foi o treino?

O elenco se reapresentou no SuperCT e foi dividido em dois grupos. Os titulares contra o Bahia realizaram trabalhos regenerativos na parte interna, enquanto o restante treinou no gramado.

Os atletas que foram a campo iniciaram com aquecimento e, na sequência, o técnico Roger Machado dividiu o grupo e comandou um coletivo em campo reduzido.

O São Paulo ainda viajará ao Chile, onde fará o último treino antes da partida. A atividade será no centro de treinamento da Universidad Católica, em Santiago.

Depois disso, a delegação seguirá para Rancagua, cidade a cerca de 90 km da capital chilena, onde ocorrerá o duelo no Estádio El Teniente.

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