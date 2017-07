Apesar de maratona, Arboleda prevê São Paulo “100%” contra o Vasco

As longas horas dentro de um ônibus no retorno de Chapecó não serão um empecilho para o São Paulo diante do Vasco, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Morumbi. Quem garante é o zagueiro Robert Arboleda, que está chateado com a delicada situação da equipe no Campeonato Brasileiro.

Em função das más condições climáticas em Chapecó, de onde saiu derrotado por 2 a 0 no último domingo, o São Paulo se viu obrigado a encarar uma maratona de ônibus no retorno à capital paulista. A equipe parou em Curitiba para almoçar à tarde. Lá, o clube conseguiu o voo que deixou a capital paranaense perto das 20 horas e chegou à capital paulista por volta de 20h40.

“Sabemos que as coisas não se passaram bem. Mas isso não tira nossa responsabilidade de profissionais que somos. E descansamos ontem, hoje, e amanhã estaremos 100% para chegar ao jogo contra o Vasco”, assegurou o equatoriano, em entrevista coletiva, nesta terça-feira.

Diante de tal cenário, o técnico Dorival Júnior terá apenas um treinamento para realizar ajustes na equipe antes do confronto com os cariocas. Durante a atividade, inclusive, os portões do CCT da Barra Funda estarão fechados à imprensa.

“Alguns ficam incomodados. O momento é ruim. Ninguém nunca espera jogar e perder. Quem entra é para ganhar. Não conseguimos o resultado. Mas não creio que isso (viagem) afete o rendimento de amanhã. O único que trataremos de fazer é ganhar como seja. E tirar o São Paulo dessa situação”, lamentou o camisa 4.

Indagado sobre a má fase pela qual o clube atravessa, Arboleda se mostrou preocupado. Isso porque o time do Morumbi, 18º colocado, com 12 pontos, não vence há nove partidas e figura na zona de rebaixamento há quatro rodadas.

“Nos entristece muito o momento que está passando o São Paulo. Ninguém quer isso. E estou seguro de que vamos passar, estamos cientes de que o São Paulo não merece estar onde estar. Vamos passar por esse momento para conseguir grandes coisas com o São Paulo”, encerrou.