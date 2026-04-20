Gómez vê Palmeiras no caminho certo em "testes" sem Abel, mas admite: "Ele faz muita falta"

Gustavo Gómez vê os jogos sem o técnico Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro como "testes" para o Palmeiras, mas crê que o time se saído bem. Como um dos líderes do elenco, o zagueiro tem a missão de ajudar os atletas mais novos e, ao mesmo tempo, fazer com que o Verdão conquiste o máximo de pontos possíveis no torneio nacional.

"É uma prova [de fogo] para nós, para nosso elenco, passar por isso. Uma situação difícil sem nosso treinador, é o líder do nosso time, é diferente quando ele está em campo. Dá muita confiança, a comissão técnica também. Mas é um teste para nós, temos muitas lideranças dentro do elenco. Acho que estamos nos virando bem com essa situação. É um teste que estamos passando jogo a jogo", afirmou o capitão na zona mista.

Punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com sete jogos de suspensão pelas expulsões contra Fluminense e São Paulo, Abel Ferreira já ficou fora de quatro partidas do Verdão na Série A e ainda tem outros três jogos a cumprir.

Apesar da comissão técnica de Abel estar presente à beira do gramado, Gómez admitiu que a ausência de Abel tem um peso maior para os jogadores.

"Obviamente, o Abel faz muita falta, é nosso líder, nosso treinador. A comissão técnica também trabalha e ajuda muito, mas não é igual. Nosso treinador é o Abel, precisamos dele em campo, mas faz parte. Trabalhamos bem na semana e tentamos replicar jogo a jogo", explicou o paraguaio.

Ainda suspenso, Abel só poderá voltar a comandar a equipe alviverde no Brasileirão no confronto diante do Cruzeiro, válido pela 16ª rodada da competição nacional.

Gómez comenta decisões da arbitragem em vitória

Gustavo Gómez foi um dos principais jogadores do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR na noite deste domingo, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileiro. O Verdão teve Murilo expulso ainda no início do segundo tempo, mas o capitão optou por minimizar a situação.

"Ele sabe que pode acontecer, mas sabe que tem companheiros e um elenco forte que vai deixar tudo em campo. Conseguimos segurar a vitória, mais três pontos em casa e seguimos na liderança. Feliz por isso. Agora é descansar e preparar para o próximo jogo", disse o zagueiro.

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Na reta final da partida, o árbitro ainda marcou um pênalti contra o Palmeiras por suposta falta de Benedetti em Viveros. Após rever o lance no monitos, o juiz reverteu a decisão. No entendimento de Gómez, a arbitragem de vídeo acertou em chamar Felipe Fernandes de Lima para a revisão.

"A minha impressão é que o VAR está aí para isso, para tentar ajudar. Acho que ele tinha muita gente na frente dele na hora que marcou. Quando eu olhei, acho que ele duvidou um pouquinho para apitar. Mas ele foi muito bem, foi no VAR, que acho que está aí para isso, intervir nesses lances. Acho que foi bom", concluiu.

Situação na tabela

Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com uma vantagem de seis pontos sobre o segundo colocado. O Verdão alcançou os 29 pontos e chegou ao nono jogo de invencibilidade, com sete vitórias e dois empates no recorte.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Jacuipense (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 23/04 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Red Bull Bragantino x Palmeiras (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)