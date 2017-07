São Paulo recorre a voo em Curitiba e ameniza maratona

O São Paulo finalmente está de volta de Chapecó, onde perdeu por 2 a 0 para a Chapecoense no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A delegação chefiada por Dorival Júnior encarou um dia inteiro de viagem – que seria ainda mais cansativa se o clube não tivesse recorrido a um voo em Curitiba.

Impedido de embarcar em um avião em Chapecó, em função das más condições climáticas, o São Paulo se viu obrigado a encarar uma maratona de ônibus no retorno à capital paulista. A equipe parou em Curitiba para almoçar à tarde. Lá, o clube conseguiu o voo que deixou a capital paranaense perto das 20 horas e chegou à capital paulista por volta de 20h40.

Em situação delicada no Brasileiro, ocupando a antepenúltima colocação com os seus 12 pontos ganhos, o São Paulo agora ficou com apenas um dia de treinamento para se preparar para a próxima rodada. Dorival deverá comandar uma atividade leve no CT da Barra Funda nesta terça-feira, véspera da partida contra o Vasco, no Morumbi.