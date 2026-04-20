Atuações do Santos: Gabigol se destaca na derrota do Santos para o Fluminense

O Santos chegou a sair na frente, mas acabou derrotado por 3 a 2 pelo Fluminense na tarde do domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Gabigol foi o jogador do peixe que mais se destacou na derrota do time.

O camisa 9 do Peixe foi o destaque no elenco santista, apesar da derrota. Logo no início do jogo, Gabigol anotou o primeiro gol do jogo, que colocou o Santos à frente. Depois, quando o jogo estava empatado por 1 a 1, ele encontrou Barreal entre a defesa do Fluminense para colocar o time à frente mais uma vez.

Junto a ele, Álvaro Barreal também fez boa atuação. Mesmo improvisado na lateral esquerda, a fim de substituir Escobar, que cumpriu suspensão, o meia-atacante conseguiu pisar na área. Um exemplo claro foi o segundo gol, marcado por ele, entre os zagueiros do Fluminense, dentro da área. Após o tento, sentiu dores e precisou ser substituído.

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Já Neymar teve uma atuação discreta. Apesar de construir parte da jogada do primeiro gol, o craque santista não criou outras grandes chances e desperdiçou uma grande oportunidade na reta final do jogo, que poderia dar a vitória ao Santos.

Outro jogador que não supriu as expectativas e teve atuação ruim diante do Fluminense foi Lucas Veríssimo. No segundo gol dos visitantes, Castillo apareceu dentro da área e antecipou o zagueiro para marcar de cabeça.