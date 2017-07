Adaptado, Arboleda refuta rebaixamento e fala em Libertadores

Adaptado “desde o primeiro minuto” no São Paulo, o zagueiro Robert Arboleda está convencido de que a equipe não será rebaixada ao final do Campeonato Brasileiro. A confiança do equatoriano é tanta que ele ainda sonha com uma vaga em uma das duas competições internacionais.

“Desde o primeiro minuto que cheguei aqui no São Paulo já me senti em casa. Os companheiros são maravilhosos em todos sentidos. Eles são importantes para me ajudar na adaptação. O grupo cada vez cresce mais. Estou feliz e orgulhoso de estar em uma instituição como o São Paulo”, afirmou o camisa 4, em entrevista coletiva, nesta terça-feira.

Apesar da boa recepção, o clube vive um de seus momentos mais conturbados da história. Com meros 12 pontos ganhos em 14 partidas, o clube do Morumbi ocupa o 18º lugar do Brasileirão. Já são quatro rodadas consecutivas na zona de descenso e um jejum de nove jogos sem vencer. Arboleda, porém, é otimista e confia na recuperação tricolor.

“Entristece muito o momento. Não queremos o rebaixamento e estou seguro que isso não vai acontecer. Estamos conscientes de que o São Paulo não merece estar onde está. Nas próximas partidas, vamos fazer tudo da melhor maneira para mudar o sabor amargo de agora e conseguir grandes coisas”, avisou o jogador, que marcou um gol em três partidas pelo novo clube.

Chateado pela situação são-paulina, Arboleda acredita que, com uma série de vitórias, a equipe possa brigar por objetivos maiores. “Estamos nessa zona e incomoda muito. Mas se ganha três ou quatro jogos briga por torneio internacional. O mais importante é vencer para tirar o time do Z4. E aí, o que vem pode ser Sul-Americana ou Libertadores”, avaliou.

As metas, contudo, ainda parecem distante de serem realizadas. No momento, a diferença para o Coritiba, 12º colocado e primeiro time dentro da zona de classificação para a Sul-Americana, é de sete pontos, três a menos em relação ao Botafogo, equipe que abre o G6, o grupo seleto de clubes que garantem vagas à Copa Libertadores da América.

O primeiro passo para a arrancada são-paulina pode ser dado no confronto diante do Vasco, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Morumbi. “Lamentamos muito que ainda não conseguimos ganhar. Mas seguimos brigando, trabalhando, e estou seguro de que tudo isso vai mudar. Esse cenário vai reverter e vamos conseguir as vitórias”, encerrou.