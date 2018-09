Aguirre explica saídas e revela que subirá três da base do São Paulo

Promovido ao time profissional do São Paulo em 2016, Lucas Fernandes foi emprestado na última quinta-feira ao Portimonense, de Portugal, até junho de 2019. Tratado desde sempre como uma promessa do clube, o meia foi negociado para ganhar experiência internacional e ter mais oportunidades de jogar, segundo o técnico Diego Aguirre, que avalizou a transferência.

“O Lucas (Fernandes) é um jogador muito bom, com grande futuro. Mas, se analisar os últimos dois anos, ele não teve a sequência de jogos que precisa e aqui estava difícil para dar. O Lucas treina bem, mas não estava tendo as oportunidades que merecia”, explicou o uruguaio, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Ao todo, o jogador de 20 anos acumula 53 jogos pelo time principal, com dois gols e quatro assistências. Sob o comando de Aguirre, participou de 13 partidas, mas não brilhou e não correspondeu às expectativas. Ainda assim, o comandante confia em sua evolução no exterior, para que seja mais bem aproveitado pelo Tricolor no futuro.

“Foi uma boa decisão porque ele seguramente vai triunfar, vai jogar muito e ter a sequência que precisa para pegar maturidade. O São Paulo vai pegar o jogador mais preparado”, previu.

A explicação também se encaixa nos casos do atacante Paulinho, emprestado ao mesmo Portimonense, e do zagueiro Lucas Kal, que defenderá o Vasco até o final do Campeonato Carioca de 2019. Ambas as transações também foram definidas na última quinta-feira.

Além da intenção de dar mais experiência aos jovens atletas, os empréstimos também proporcionarão a Aguirre e sua comissão técnica a possibilidade de observar outras promessas oriundas de Cotia.

“Os empréstimos abrem a possibilidade para alguns jogadores da base que vamos colocar no time profissional. Vamos trazer três meninos na semana que vem que estão merecendo e fazendo força para fazer parte do elenco principal. É algo necessário, porque o São Paulo tem uma base muito boa e temos de fazer essas trocas para ver os meninos”, revelou.

Embora tenha preferido não revelar os nomes, Aguirre deu a entender à reportagem que um dos atletas a serem promovidos é o do meia Igor Gomes, que esporadicamente treina entre os profissionais no CT da Barra Funda.

“Pode ser (risos), mas vamos fazer isso na semana que vem, quando três meninos vão fazer parte do time principal. É uma coisa que quero fazer e gosto de fazer. Assim como Luan, Araruna, Liziero e Shaylon são realidades hoje, queremos outros meninos juntos conosco”, concluiu.