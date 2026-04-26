Roger valoriza vitória do São Paulo, cita pressão e diz: “Estamos em construção”

Neste sábado, o São Paulo venceu o Mirassol no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, por 1 a 0. Com o resultado, o Tricolor voltou a triunfar no Campeonato Brasileiro depois de duas derrotas.

Em entrevista coletiva, o técnico da equipe, Roger Machado valorizou o resultado, elogiou a torcida e falou sobre a pressão sofrida durante a semana.

"Estamos em construção"

“Relação está estremecida, né? A gente vai consertar. É uma vitória importante, que nos dá uma folga. Viemos marcando passo no bloco da frente. Foi um jogo muito estratégico, não vencemos qualquer equipe. Conseguimos controlar o adversário e ter bastante volume de jogo. No segundo jogo erramos umas bolas mais simples e entregamos um pouco a parte emocional e tática do jogo. Depois do gol, com as trocas, a ideia era ter alguém na frente da zaga, no caso o Luan. Bobadilla teve uma questão no pé, intestinal e está se recuperando. O gol saiu na melhor hora que tive que sair. Nem todos os jogos vão ser brilhantes, mas hoje acho que vencemos pelo confronto dos duelos e por uma estratégia que os atletas seguiram à risca”, disse.

Perguntado sobre o motivo de ter feito apenas três substituições, Roger argumentou que optou por manter os entrosamentos do time titular. “Na verdade são cinco trocas possíveis. Nesses dois últimos jogos, não vi necessidade de fazê-las, até para preservar os entrosamentos em algumas funções. Hoje não vi necessidade, apenas de lançar mais um defensor e ganhar na largura do campo e estatura dentro da área”, explicou.

Questionado sobre o volume de cruzamentos, o técnico valorizou a partida do Tricolor na parte ofensiva. “Não vejo (que foi muito pouco). As circunstâncias do jogo são consequência do que o adversário te impõe como dificuldade. O que hoje nos foi agraciado foi ter um belo cruzamento e uma entrada de um jogador que está sempre perto da área. Estamos em construção. Vai ter algum momento que vamos conseguir criar apenas três oportunidades e vamos fazer as três. Temos chegado muito bem no último terço”, avaliou.

Sobre a pressão sofrida durante a última semana, Machado destacou a união do grupo mesmo durante um momento de instabilidade. “Tem uma diferença muito grande do que acontece externamente e internamente. Todo nosso trabalho é preservar nosso ambiente interno positivo. O ambiente segue igual, não teve diferença nenhuma. Teve o mesmo trabalho, mesmo interesse, mas sem estar alheio do que acontece fora, sabendo da pressão do trabalho do treinador. Os atletas com interesse de fazer essa pressão passar com boas atuações e vitórias”, afirmou.

"Como se estivéssemos em casa"

“Hoje o que eu vi foi um torcedor transformando a atmosfera de um estádio que não é o nosso como se estivéssemos em casa. Com as vitórias e boas atuações, essa resistência com o treinador vai diminuindo e por consequência o apoio vai ser completo. Saio feliz pela vitória, atuação, mas principalmente pelo torcedor, que transformou o Brinco de Ouro na nossa casa. Pode ter certeza que mudou o jogo”, destacou.

“A gente quer estar aonde nosso torcedor possa estar. O torcedor faz o lugar. Claro que nossa casa... é nossa casa, né? Eu acho que são momentos mais difíceis, mas o torcedor vem conseguindo contornar. Foi assim contra a Chapecoense, no Canindé, e foi assim hoje. Nossa casa é sempre nossa casa, mas o torcedor tem conseguido nos apoiar”, concluiu.

Próximo jogo do São Paulo

Millonarios x São Paulo (Copa Sul-Americana | 3ª rodada)

(Copa Sul-Americana | 3ª rodada) Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Nemesio Camacho, em Bogotá (Colômbia)

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