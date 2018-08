São Paulo anuncia empréstimos de Lucas Fernandes, Boia e Kal

Sem alardes, o São Paulo anunciou na noite desta quinta-feira os empréstimos de três jogadores. O meia Lucas Fernandes e o atacante Paulinho defenderão o Portimonense, de Portugal, por uma temporada. Já o zagueiro Lucas Kal, que atuou na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro no Mineirão, jogará pelo Vasco até o final do Campeonato Carioca de 2019.

Lucas Fernandes e Paulinho, inclusive, já foram liberados das atividades no CT da Barra Funda. A dupla assinou contrato com o clube português até 30 de junho de 2019, com opção de compra após esse período.

Do trio, Lucas Fernandes é aquele com mais experiência no profissional. Promovido ao elenco principal em 2016, ele colecionou títulos pela base do Tricolor, sendo o principal deles o da Copa Libertadores daquele ano.

No total, o meia de 20 anos acumula 53 jogos, com dois gols e quatro assistências. Na atual temporada, participou de 18 partidas, sendo seis como titular. Sua última aparição ocorreu no duelo com o Colón, no último dia 16, quando o São Paulo acabou eliminado na Copa Sul-Americana.

Embora tenha a mesma idade, Paulinho foi alçado ao time profissional apenas no início deste ano, durante o Campeonato Paulista. O atacante, também revelado em Cotia, soma sete jogos pela equipe principal e nenhum gol marcado.

Com os três empréstimos, o São Paulo fica com um elenco composto por 27 atletas, número considerado ideal pela comissão técnica liderada por Diego Aguirre. Além de enxugar o elenco, as negociações têm o intuito de dar experiência aos jovens jogadores.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com