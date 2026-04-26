Atuações: veja quem foi bem e quem foi mal no São Paulo na vitória contra o Mirassol

Neste sábado, o São Paulo venceu o Mirassol por 1 a 0, com gol marcado por Luciano no segundo tempo. Além do camisa 10, o destaque da equipe foi Wendell, que ajudou a defesa são-paulina a passar mais um jogo sem sofrer gols e deu a assistência para o tento que deu a vitória ao Tricolor no Brinco de Ouro da Princesa.

Pelo segundo jogo seguido no time titular, Rafael Tolói foi o destaque na defesa do São Paulo. O zagueiro teve 13 contribuições defensivas, além de ter efetuado nove cortes.

O meio de campo do São Paulo fez uma boa partida. Além de Danielzinho, com 59 passes certos (97%), Bobadilla, de volta ao time titular após período lesionado, comandou o setor. O paraguaio, que saiu aos 30 do segundo tempo, deu quatro passes decisivos.

O ponto negativo da equipe na partida foi Calleri, que deu três finalizações e não acertou nenhuma delas no alvo. No primeiro tempo, o atacante perdeu uma boa chance para abrir o placar para o Tricolor.

Próximo jogo do São Paulo

Millonarios x São Paulo (Copa Sul-Americana | 3ª rodada)

(Copa Sul-Americana | 3ª rodada) Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Nemesio Camacho, em Bogotá (Colômbia)

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