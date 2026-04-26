Análise: eficiência define vitória do São Paulo no Brinco de Ouro

Por Henrique Zaneti

O São Paulo voltou a vencer no Brasileirão. Neste sábado, o Tricolor, que vinha de uma sequência de duas derrotas na competição, superou o Mirassol por 1 a 0 no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Enfrentando uma linha de cinco, o time teve 17 finalizações no jogo e apenas uma no alvo: o gol de Luciano.

Tiro certo

Melhor durante a primeira parte do jogo, o São Paulo se viu obrigado a jogar pelos lados do campo, em decorrência da linha de cinco na zaga do Mirassol, além dos três homens do meio de campo. O Tricolor teve que apostar nos cruzamentos de Artur, que foi bastante acionado pela equipe em momentos de falta de criatividade.

Diante da "barreira" em frente do gol de Walter, a saída da equipe foi arriscar finalizações de longe, que não deram certo no primeiro tempo. Ao todo, o time de Roger Machado teve 11 dos 13 chutes bloqueados no primeiro tempo.

Na segunda etapa, foi o Mirassol quem criou mais oportunidades, mas a eficiência do São Paulo foi o fator determinante para o resultado positivo. No único cruzamento certo dos 27 tentados, Luciano, de cabeça, marcou o gol da vitória no primeiro (e único) chute certo da equipe no jogo.

O time de Guanaes ainda teve uma grande chance para empatar o jogo aos 40 minutos, quando Tiquinho Soares perdeu um gol embaixo da trave. Apesar de não ter tido uma atuação brilhante, o São Paulo mereceu vencer pela competência de ter aproveitado uma das únicas oportunidades claras do jogo, coisa que o Mirassol não conseguiu fazer. E no final das contas, futebol é sobre eficiência.

Próximo jogo do São Paulo

Millonarios x São Paulo (Copa Sul-Americana | 3ª rodada)

(Copa Sul-Americana | 3ª rodada) Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Nemesio Camacho, em Bogotá (Colômbia)

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