Uribe vai à Vila, mas assinatura com o Santos fica para esta quinta

Na noite desta quarta-feira, o centroavante Fernando Uribe chegou a Santos para acertar os últimos detalhes de sua transferência para o Peixe. Depois de realizar exames médicos em São Paulo, o jogador do Flamengo desceu a serra até a Vila Belmiro, onde se encontrou com os dirigentes do Santos para finalizar as tratativas da contratação. Parte da documentação necessária para a finalização do negócio será enviada pelos cariocas na quinta-feira.

Uribe acabou de deixar a Vila Belmiro neste carro (no banco de trás). Santos evitou que ele aparecesse por causa da assinatura adiada para essa quinta. Mas está tudo certo: ele será o novo camisa 9 do Peixe. Vendido pelo Flamengo até o fim de 2022 #GazetaPeixe pic.twitter.com/G2u0FmtVEQ — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) 29 de maio de 2019

O pagamento será descontado da dívida em aberto por Bruno Henrique. Serão duas parcelas: uma de R$ 4 milhões em junho e a outra de R$ 11 milhões em janeiro. O Peixe comprou 50% dos direitos econômicos do atleta, que chega com aval de Jorge Sampaoli e deve assinar até dezembro de 2022.

Uribe chega para suprir a principal ausência do Santos no momento: a posição de centroavante. Curiosamente, três dias depois do treinador cobrar a diretoria na entrevista coletiva após o empate com o Internacional, a cúpula acertou a contratação de um homem-gol.

O colombiano de 31 anos será o décimo reforço para a temporada. Anteriormente, o Santos trouxe: Soteldo, Felipe Aguilar, Everson, Cueva, Jean Lucas, Felipe Jonatan, Jorge, Jobson e Marinho.

Com Fernando Uribe, o Peixe passará a ter sete estrangeiros no elenco – o limite é de cinco relacionados por partida. Mesmo assim, Sampaoli não se opôs. Há a expectativa de vender Derlis e/ou Cueva. Os outros gringos à disposição são Aguilar, Sánchez e Soteldo. Bryan Ruiz e Copete não estão nos planos. Jackson Porozo ainda atua pela equipe sub-20.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com