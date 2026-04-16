Santos busca superar tabu de quase cinco anos diante do Fluminense

Neste domingo, às 16h (de Brasília), o Santos enfrenta o Fluminense, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro, que venceu a última partida pela competição contra o Atlético-MG, busca mais um triunfo para se aproximar da parte de cima da tabela.

No entanto, o Peixe terá que quebrar um tabu contra a equipe carioca: o Santos não vence o Fluminense há seis jogos, desde 2021.

A venda de ingressos para Santos x Fluminense começa hoje. A próximo partida na Vila Belmiro está marcada para o dia 19 de abril (domingo), às 16 horas. A prioridade de compra é aberta de acordo com a quantidade de estrelas. Confira o cronograma completo: ➡️ Abertura cadeiras… pic.twitter.com/HUyvJNt0dH — Santos FC (@SantosFC) April 15, 2026

Pedra no sapato

A última vitória do Santos contra o Fluminense foi em outubro de 2021. Na ocasião, o Peixe venceu o Flu por 2 a 0, na Vila Belmiro, com gols de Diego Tardelli e Madson. Desde então, as equipes se enfrentaram em seis ocasiões, todas pelo Campeonato Brasileiro.

Em 2022, foram dois empates: 2 a 2 na Vila Belmiro e 0 a 0 no Maracanã. No ano seguinte, o Alvinegro Praiano foi derrotado nas duas ocasiões (1 a 0 no Rio de Janeiro e 3 a 0 em Santos).

Na última edição do Brasileirão, fora de casa, o Santos perdeu para o Fluminense por 1 a 0 com um gol marcado no último lance de Samuel Xavier. Na Vila, as equipes empataram sem gols.

Segundo a plataforma de dados oGol, o confronto entre as duas equipes é equilibrado, mesmo com o histórico recente sendo favorável ao Flu. Ao todo, foram disputados 97 partidas entre as equipes, com 38 vitórias do Santos, 22 empates e 37 triunfos do Fluminense.

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Próximo jogo do Santos

Jogo: Santos x Fluminense

Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)

Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)