Santos libera ingressos gratuitos para jogo contra Atlético-MG no feminino

O time feminino do Santos joga contra o Atlético-MG na próxima segunda-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na Vila Belmiro, a partir das 19h (de Brasília).

A equipe anunciou nesta quinta-feira que a entrada será gratuita. A partir das 17h30, os torcedores devem comparecer nos portões 1 e 2 para acessar o estádio. Já os fãs do Atlético-MG, devem se dirigir ao portão de acesso 19.

As Sereias da Vila, atualmente, ocupam a oitava posição do Brasileirão feminino, com nove pontos conquistados em seis jogos. O Atlético-MG, por sua vez, briga contra o rebaixamento e está na 15ª posição, com quatro.

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