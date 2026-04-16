Com Cuca e Neymar, Santos recebe organizada no CT e ouve cobranças

*Por Tiago Salazar

O Santos recebeu um grupo de cinco torcedores organizados nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, antes do treinamento comandado por Cuca, para uma conversa com líderes do elenco, incluindo Neymar. Alexandre Mattos e o próprio treinador também participaram da reunião.

O clima, no entanto, não foi de protesto. Segundo apuração da Gazeta Esportiva, os torcedores apenas cobraram raça e vontade do elenco, de maneira pacífica.

Os torcedores deixaram clara a insatisfação com os recentes resultados da equipe, sobretudo após o empate em 1 a 1 contra os reservas do modesto Deportivo Recoleta, do Paraguai, pela segunda rodada da Sul-Americana. Porém, apesar da fase recente do clube, a organizada ressaltou que está ao lado do time.

Com menos de um mês no comando do Santos, foi a primeira vez que Cuca enfrentou algum tipo de cobrança mais direta na equipe. Em seis jogos à frente do Alvinegro Praiano, o técnico soma duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Início de temporada conturbado

A torcida do Santos iniciou a temporada protestando contra a diretoria e pressionou pela saída de Vojvoda por conta dos maus resultados. O ápice das cobranças ocorreu após a eliminação no Campeonato Paulista, em fevereiro.

A organizada espalhou faixas de protesto ao redor da Baixada Santista, com críticas direcionadas ao presidente Marcelo Teixeira. Na sequência, com o início ruim no Brasileirão, Vojvoda tornou-se alvo constante até ser demitido, no dia 19 de março.

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