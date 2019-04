Três jogadores do Santos são chamados para a seleção sub-18

O Santos teve três jogadores convocados na primeira lista de André Jardine para a seleção brasileira sub-18: o zagueiro Kaique Rocha, o meia Lucas Lourenço e o centroavante Yuri Alberto.

A CBF definiu um projeto com convocações segmentadas por idade. Essa lista com os santistas contém 27 jogadores, todos nascidos em 2001.

A seleção sub-18 fará um período de uma semana de treinos na Granja Comary. A delegação se apresenta no dia 4 de maio e fica em Teresópolis até o dia 10.

Kaique, na mira do Genoa-ITA e com contrato perto do fim, agradece pelo suporte recebido no Santos.

“Muito feliz pela nova convocação para a Seleção Brasileira. É um momento em que eu estava trabalhando com muito empenho aqui no Santos e me sinto realizado. Será uma semana de treinos que darei o meu máximo, para que esteja sempre com esse grupo qualificado como é a Seleção. Agradeço também ao Santos e a meus companheiros por tudo que aprendi e pelo suporte recebido, para que pudesse ser chamado mais uma vez”, disse o zagueiro.

Lucas Lourenço é a grande aposta da equipe sub-20. O armador diz que trabalha pensando em vestir a camisa da seleção.

“Feliz demais pela oportunidade de vestir a camisa da seleção novamente. Trabalho para isso. Espero fazer uma boa semana, para apresentar bem o meu trabalho”, afirmou o meia.

Já Yuri Alberto se recupera de pubalgia e prevê boas condições físicas na apresentação no Rio de Janeiro.

“É a primeira convocação do ano! Foi recebida com muita felicidade por mim, pela minha família e pelas pessoas que trabalham comigo. Me sinto reconhecido por um trabalho realizado na Seleção Brasileira nos últimos anos. Estar nesta primeira chamada do Jardine me trouxe uma felicidade e motivação imensa. Chegarei muito feliz e bem fisicamente para fazer o meu melhor nesta semana com a Seleção”, comemorou o centroavante.