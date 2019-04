Com pubalgia, Yuri Alberto faz tratamento conservador no Santos

Com pubalgia, Yuri Alberto não está à disposição no Santos. O atacante se divide entre trabalho interno e físico leve em campo. Não há previsão de retorno.

De acordo com a assessoria de imprensa, o departamento médico do Peixe optou pelo tratamento conservador, por meio de fisioterapia, sem necessidade de cirurgia.

Yuri correu em volta do gramado no treinamento da última segunda-feira acompanhado de Matheus Ribeiro (edema na coxa direita) e Anderson Ceará (transição após cirurgia no joelho direito).

Yuri Alberto, de 18 anos, iniciou a temporada como titular, mas perdeu espaço na sequência. Foram apenas dois jogos na temporada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com