À espera do profissional, Lucas Lourenço assume liderança no sub-20 do Santos

Lucas Lourenço é uma das principais apostas da equipe sub-20 do Santos. Depois de experiência no elenco profissional, o meia estreará no Campeonato Paulista neste sábado, contra o Taboão da Serra, no CT Meninos da Vila.

Mesmo aos 18 anos, o armador assume a liderança no elenco após ser relacionado para alguns jogos do grupo principal neste ano e ter estreado contra o Sport, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2018.

“Me vejo como líder, apesar de ser um dos mais novos, com 18 anos. Sou um dos mais experientes e posso ajudar meus companheiros. Creio que sou líder, pretendo usar da melhor forma dentro e fora de campo”, disse Lucas Lourenço, à Gazeta Esportiva.

O time sub-20 não tem ido bem há anos e não conquista nada de expressão desde 2014. A expectativa é de melhora com o técnico Marcio Zanardi, ex-Guarani.

“Sub-20 não vem tendo bons resultados, mas o novo treinador nos deu muita confiança e liberdade para jogar. Acho que só a gente pode mudar isso. Jogando bem, à vontade, e creio que treinarmos com o profissional no dia a dia ajuda”, afirma o meia.

A torcida tem muita expectativa por Lourenço, mas o Menino da Vila ainda não vingou. A parceria com Rodrygo, jogador do Real Madrid a partir de junho, não deve ser reeditada por ora.

“Eu fico feliz pelo carinho da torcida, muitos querem uma sequência, mas estou tranquilo e trabalhando. Na hora certa tudo vai acontecer. Quando a oportunidade chegar, tenho que estar preparado”, explica.

“Muitos querem que eu reedite a parceria com o Rodrygo, eu também quero, mas fico tranquilo, isso não me frustra. Acaba sendo motivação e no tempo de Deus isso pode acontecer. Se não aconteceu, é porque não era momento. Sigo em paz e espero que reeditemos essa dupla antes dele ir”, completa.

Lucas Lourenço elogia o trabalho de Jorge Sampaoli e se vê mais maduro depois do período com o treinamento entre os profissionais e o “retorno” para a base.

“Sampaoli é sensacional, cobra bastante, fala de intensidade, pressão na bola. Que é para ficar com a bola e não errar. Cobra muito de não perder a posse da bola. E sempre pressionar o tempo todo. Isso tem me ajudado bastante”, avalia.

“Minha avaliação é a melhor possível. É sempre bom, ainda mais com pessoas qualificadas e experientes. Trabalharam com vários jogadores, então eu aprendo muito e amadurecendo cada vez mais. Vivi muita coisa com 18 anos. Acredito eu que me ajudou bastante. Coisas boas e ruins aconteceram, hoje estou entendendo mais as coisas, mais maduro, e espero que isso me ajude no Santos e ajude meus companheiros”, conclui.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com