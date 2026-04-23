Torcedores do Santos protestam após empate na Copa do Brasil: "Time sem vergonha"

A torcida do Santos está insatisfeita com o desempenho do time. O clima após o apito final do empate sem gols contra o Coritiba pela ida da quinta fase da Copa do Brasil foi de muitas cobranças e protestos vindos das arquibancadas da Vila Belmiro, em Santos (SP).

"Vergonha... time sem vergonha"

"Não é mole não, ganhar na Vila não é mais que obrigação"

"Fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabundo"

Esses foram alguns dos cantos entoados, principalmente, do setor onde estava localidaza a torcida organizada do Santos.

Com o empate diante do Coritiba, o Santos chegou ao terceiro jogo sem vitória na Vila Belmiro. Foram dois empates (Recoleta e Coritiba) e uma derrota (Fluminense).

"Jogamos quatro partidas em casa: empatamos duas e perdemos outra. Resultados muito ruins, mas os jogos não. O que vale no futebol é bola na rede, é resultado. A gente sai em um déficit e, como sabíamos, temos quatro partidas fora de casa e vamos ver como o time se comporta. É natural, dentro do quadro que vivenciamos aqui, com tantas perdas de gols, escolhas erradas no último passe, sua confiança cai e, sendo assim, as coisas já não são naturais, são forçadas. As cobranças acontecem, são super válidas e cabe a nós encontrar a fórmula para poder voltar a vencer", avaliou Cuca.

Com o empate diante do Coxa, tudo fica aberto para o jogo de volta. O Santos visita o Coritiba para a segunda partida no dia 13 de maio, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Próximos jogos do Santos

Jogo: Bahia x Santos

Bahia x Santos Competição : Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (13ª rodada) Data e horário : 25 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

: 25 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Jogo : San Lorenzo x Santos

: San Lorenzo x Santos Competição : Copa Sul-Americana (3ª rodada)

: Copa Sul-Americana (3ª rodada) Data e horário : 28 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

: 28 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília) Local: Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG)

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