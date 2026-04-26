Santos é goleado pelo Bragantino e perde chance de encostar no Palmeiras no Brasileiro sub-20

O Santos foi goleado pelo Red Bull Bragantino na tarde deste domingo, por 4 a 0, atuando em casa, no CT Rei Pelé, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Filipinho (2), Yuri Leles e Weimar Palacios anotaram os gols da vitória do Massa Bruta.
Situação na tabela
Com o resultado, o Santos segue com 14 pontos, cai para a sexta colocação do torneio e desperdiça a chance de encostar no Palmeiras, que lidera com 18 pontos. Por sua vez, o Bragantino é o 11º na tabela de classificação com nove pontos somados.
📋 Resumo do jogo
⚪ SANTOS 0 x 4 RED BULL BRAGANTINO 🔴
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20
🏟️ Local: CT Rei Pelé
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Filipinho, aos 25' do 1ºT (Bragantino)
- ⚽ Filipinho, aos 41' do 1ºT (Bragantino)
- ⚽ Yuri Leles, aos 13' do 2ºT (Bragantino)
- ⚽ Weimar Palacios, aos 31' do 2ºT (Bragantino)
Como foi o jogo
Aos 25 minutos da primeira etapa, Samuel Pierri errou o domínio no meio de campo e Gabriel Lopes roubou a bola para acionar Filipinho em velocidade. O atacante invadiu a área e bateu rasteiro para superar o goleiro Pedro Traleski e colocar o Bragantino em vantagem. Já aos 41, Lima dominou pelo lado direito e cruzou na área para Filipinho dominar de peito e arrematar para ampliar pelo Massa Bruta.
Na segunda etapa, aos 13 minutos, Samuel Pierri não conseguiu afastar a bola na frente da área e Filipinho ficou com ela para ajeitar para Yuri Leles bater de esquerda e marcar o terceiro do Bragantino. Aos 31, Weimar Palacios tabelou com Yuri Leles e finalizou firme cruzado pela esquerda para anotar o quarto da goleada.
Próximos jogos
Santos
- Jogo: Fluminense x Santos
- Data e horário: 29 de abril de 2026 (quarta-feira) | 15h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro sub-20
- Local: Estádio Marcelo Vieira
Red Bull Bragantino
- Jogo: Red Bull Bragantino x Criciúma
- Data e horário: 29 de abril de 2026 (quarta-feira) | 15h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro sub-20
- Local: CT Red Bull Bragantino