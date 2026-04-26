Atuações do Santos: Rollheiser ocupa vaga de Neymar e se destaca no empate com o Bahia

Neste sábado, o Peixe foi à Arena Fonte Nova, em Salvador, em compromisso válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e ficou no empate por 2 a 2 com o Bahia. Escalado por Cuca para assumir a posição de Neymar, fora por desgaste físico, o meia-atacante Rollheiser foi o autor dos dois gols do Peixe no jogo e se destacou entre os companheiros.

O primeiro gol do jogo saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela direita, Gabriel Bontempo foi atingido por Pulga na área e, após revisão, a arbitragem assinalou a penalidade. Na cobrança, Rollheiser colocou a bola no fundo do gol para colocar o Santos em vantagem na partida. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Rollheiser anotou o segundo dele e do Peixe no jogo, mais uma vez cobrando pênalti.

João Ananias estreou pelo time profissional do Santos e já deixou boa impressão. Titular na partida, o zagueiro foi o líder em ações defensivas do jogo, somando 19 no total, além de registrar 13 cortes e quatro desarmes. Ele também mostrou eficiência com a bola, acertando 17 dos 20 passes que tentou. Nos duelos, venceu quatro de cinco disputas e terminou o jogo sem sofrer dribles ou cometer faltas.

Final de jogo em Salvador. O Santos empata com o Bahia em 2 a 2. pic.twitter.com/nVP52ERxlK — Santos FC (@SantosFC) April 25, 2026

Em contrapartida, no ataque dois jogadores decepcionaram com atuações ruins. O primeiro foi Rony, que iniciou entre os 11 de Cuca e, logo nos primeiros minutos, desperdiçou duas grandes oportunidades de marcar para o Santos. Das duas finalizações que teve, não acertou a meta em nenhuma, e pouco contribuiu no campo de ataque, com 13 posses de bola perdidas.

Além dele, Lautaro Díaz também teve números negativos. O atacante, que deixou o banco de reservas aos 20 minutos do segundo tempo, teve a grande chance de dar a vitória ao Santos, mas não aproveitou. Com o jogo já empatado em 2 a 2, ele saiu livre de marcação em contra-ataque rápido e, sozinho, tropeçou ao tentar o drible dentro da área.

Próximo jogo do Santos

San Lorenzo x Santos (Copa Sul-Americana)

Data e horário: 28 de abril de 2026 (terça-feira) 19h

Local:Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires

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