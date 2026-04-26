Santos entra em semana com viagem à Argentina e clássico pelo Brasileirão

O Santos inicia uma semana decisiva com dois compromissos importantes em competições diferentes. A equipe terá pela frente uma viagem à Argentina pela Copa Sul-Americana e, no próximo final de semana, disputa um clássico também fora de casa pelo Campeonato Brasileiro.

O primeiro desafio será na terça-feira, às 19h (de Brasília), contra o San Lorenzo, no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental. O Peixe ainda busca a primeira vitória na competição e vê o confronto como uma oportunidade importante para reagir e se manter vivo na briga por classificação.

O Santos é o último colocado do Grupo D da Sul-Americana, com apenas um ponto conquistado em dois jogos. Enquanto isso, seu adversário segue invicto na competição, e ocupa a liderança isolada do grupo, com quatro pontos.

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Após o compromisso internacional, o elenco santista volta as atenções para o Brasileirão. No sábado, o Santos enfrenta o Palmeiras em mais um capítulo de um dos clássicos mais tradicionais do futebol paulista. A bola rola para o clássico da saudade às 18h30, no gramado sintético do Allianz Parque, em São Paulo.

Situação complicada

O Peixe chega para o confronto com um empate frustrante na última rodada do Brasileirão, diante do Bahia. O time comandado pelo técnico Cuca abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, mas caiu de rendimento e cedeu o empate na etapa complementar.

Com o resultado, segue próximo da zona de rebaixamento, com apenas 14 pontos no 15º lugar da tabela. O primeiro time no Z4 da competição nacional é o Corinthians, que joga neste domingo e pode empurrar o Santos para a zona em caso de vitória.