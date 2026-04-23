Neymar acerta trave, e Santos empata com o Coritiba pela Copa do Brasil

O Santos chegou ao seu terceiro jogo sem vencer na temporada e ampliou o jejum sem vitórias na Vila Belmiro. Na noite desta quarta-feira, o Peixe não conseguiu superar o Coritiba, ficou no empate por 0 a 0 e ouviu vaias da torcida ao fim do jogo válido pela ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Situação do confronto

Com esse resultado, tudo fica aberto para o jogo de volta. O Santos visita o Coritiba para o segundo jogo no dia 13 de maio, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

📋 Resumo do jogo

⚫⚪ SANTOS 0 x 0 CORITIBA 🟢⚪

🏆 Competição: Copa do Brasil (5ª fase - jogo de ida)

🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: às 19h30 (de Brasília)

👥 Público: 7.182 torcedores

💰 Renda: R$ 380.322,56

🟨 Cartões amarelos: Neymar (Santos); Tiago Cóser, Wallisson e Vini Paulista (Coritiba)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gol

⚽

⚫⚪ Santos

Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão (Miguelito), Gustavo Henrique (Oliva), Gabriel Bontempo (Zé Rafael) e Barreal (Moisés); Neymar e Gabigol (Thaciano).

Técnico: Cuca

🟢⚪ Coritiba

Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy, Felipe Jonatan; Thiago Santos (Vini Paulista), Sebástian Gómez (Wallisson), Josué; Ronier, Breno Lopes (Lavega) e Renato Marques (Pedro Rocha).

Técnico: Fernando Seabra

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Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Santos começou pressionando o Coritiba e criou chances de abrir o placar ainda antes do primeiro minuto de jogo. Gabigol chegou a balançar a rede na primeira volta do relógio, mas o bandeirinha anotou impedimento no lance. O Coxa respondeu em um contra-ataque, mas Renato Marques mandou para fora do gol de Diógenes. Aos quatro, os visitantes arriscaram mais uma vez e obrigaram o goleiro a espalmar em chute de Ronier.

A equipe santista tinha mais a posse de bola e dominava mais as ações do jogo, mas não conseguia levar perigo. Por volta dos 25, o Coxa chegou bem. Ronier acionou Josué, que bateu para o gol e viu Diógenes se antecipar para fazer o corte. Pouco depois, o Peixe chegou bem aos 41, com Igor Vinícius, que mandou por cima da meta do Coritiba.

Na sequência, o Coritiba teve mais duas finalizações, com Ronier e Josué, que arriscou direto em cobrança de escanteio. Diógenes, porém, apareceu bem e defendeu. Nos acréscimos, Neymar arriscou da entrada da área para defesa de Pedro Rangel.

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Segundo tempo

Logo no início do segundo tempo, o Coritiba levou perigo, com Breno Lopes, que mandou perto da trave de Diógenes. O Santos tentava responder, mas seguia esbarrando em erros nas criações das jogadas e quase não levava perigo à meta de Pedro Rangel. Sebas Gómez quase aproveitou um erro na saída de bola, mas Veríssimo travou a finalização.

Neymar tentou jogada individual e ficou caído no gramado antes de finalizar, mas o árbitro nada marcou. O Coritiba saiu no contra-ataque e perdeu duas chances claras de abrir o placar. Primeiro, Breno Lopes recebeu na área de Ronier e acertou o travessão. A bola pingou perto da linha e sobrou para Renato Marques, que tentou de cabeça, mas viu Oliva tirar em cima da linha e salvar o Santos.

O Coritiba assustou a defesa do Santos novamente aos 22 minutos. Vini Paulista chegou pela direita e cruzou para Pedro Rocha, que recebeu no meio da marcação, furou e não conseguiu a finalização. O Peixe tentou responder em seguida. Neymar avançou pela esquerda, Moisés cruzou na área, mas a defesa do Coxa afastou. Na sequência, aos 26, Neymar tentou e mandou para fora, com desvio.

Aos 35, Miguelito bateu da entrada da área e mandou perto da trave do Coritiba. Sete minutos depois, Neymar cobrou falta próximo da meia-lua, contou com um desvio e acertou a trave. Por pouco, não abriu o placar.

Próximos jogos

Santos

Jogo: Bahia x Santos

Bahia x Santos Competição : Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (13ª rodada) Data e horário : 25 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

: 25 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Coritiba