Santos x Deportivo Cuenca-EQU: saiba onde assistir ao jogo da 6ª rodada da Sul-Americana

Buscando se manter vivo na Copa Sul-Americana, o Santos entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Deportivo Cuenca, do Equador, pela sexta e última rodada da fase de grupos da competição. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Os ingressos estão custando a partir de R$ 5 para a torcida do Peixe.

Onde assistir ao vivo?

TV : SBT

: SBT Streaming : Paramount+

: Paramount+ Tempo real: Gazeta Esportiva

Como chegam as equipes?

O duelo entre Santos e Deportivo Cuenca tem caráter decisivo. O Peixe se encontra em uma situação delicada no Grupo D da Sul-Americana e precisa de uma vitória para sonhar com a classificação para a fase de playoffs da competição. No momento, a equipe de Cuca é a lanterna da chave, com apenas quatro pontos conquistados.

Com isso, o time alvinegro não tem mais chances de terminar na liderança do grupo e avançar diretamente às oitavas de final. Enquanto isso, o Deportivo Cuenca luta pela vaga direta ao mata-mata. No momento, o time equatoriano é o segundo colocado, com seis pontos, um a menos do que o líder San Lorenzo.

Na última rodada da Sul-Americana, o Santos cedeu o empate por 2 a 2 ao time argentino, após sair vencendo por 2 a 0. Já no último sábado, foi derrotado de virada para o Grêmio, por 3 a 2. O Deportivo Cuenca, por sua vez, vem de dois empates seguidos: contra o Recoleta pelo torneio continental e contra a LDU, pelo Equatoriano.

Arbitragem de Santos x Deportivo Cuenca

Árbitro : Jhon Opsina (COL)

: Jhon Opsina (COL) Assistentes : Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL)

: Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL) VAR: Nicolas Gallo (COL)

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