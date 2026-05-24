Apostas

Santos anuncia ingressos a R$ 5 para jogo decisivo pela Sul-Americana

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto: Raul Baretta/Santos FC)
Andre Costa foto de perfil

Por Andre Costa em São Paulo, SP

Publicado 24/05/2026 às 14:57

O Santos anunciou neste domingo uma promoção especial para o jogo contra o Deportivo Cuenca-EQU, agendado para esta terça-feira, na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O clube disponibilizou uma carga de ingressos a partir de R$ 5.

A ação faz parte de uma tentativa do Peixe de aumentar a presença da torcida na partida decisiva. Os bilhetes promocionais estão disponíveis de forma limitada para membros do plano de sócio-torcedor, em setores específicos da Vila Belmiro. Já os sócios da categoria Rei Black seguem com gratuidade nas arquibancadas.

Veja os setores:

  • Cadeira Social Dom Pedro (1 e 2)
  • Arquibancada Cosmo Damião (7 e 8)
  • Arquibancada José de Alencar (24)
  • Cadeira Térrea (26)
  • Cativa Princesa Isabel (13, 14 e 15)
  • Cativa Dom Pedro (25)
  • Arquibancada Social Princesa Isabel (17)

Clima de decisão

O duelo entre Santos e Deportivo Cuenca terá clima de decisão. O Peixe se encontra em uma situação delicada no Grupo D da Sul-Americana e precisa de uma vitória para sonhar com a classificação para a fase de playoffs da competição.

No momento, a equipe de Cuca é a lanterna da chave, com apenas quatro pontos conquistados. Com isso, o time alvinegro não tem mais chances de terminar na liderança do grupo e avançar diretamente às oitavas de final.

A bola rola para Santos x Deportivo Cuenca a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira no gramado da Vila Belmiro.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Conteúdo Patrocinado