Santos anuncia ingressos a R$ 5 para jogo decisivo pela Sul-Americana

O Santos anunciou neste domingo uma promoção especial para o jogo contra o Deportivo Cuenca-EQU, agendado para esta terça-feira, na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O clube disponibilizou uma carga de ingressos a partir de R$ 5.
A ação faz parte de uma tentativa do Peixe de aumentar a presença da torcida na partida decisiva. Os bilhetes promocionais estão disponíveis de forma limitada para membros do plano de sócio-torcedor, em setores específicos da Vila Belmiro. Já os sócios da categoria Rei Black seguem com gratuidade nas arquibancadas.
Veja os setores:
- Cadeira Social Dom Pedro (1 e 2)
- Arquibancada Cosmo Damião (7 e 8)
- Arquibancada José de Alencar (24)
- Cadeira Térrea (26)
- Cativa Princesa Isabel (13, 14 e 15)
- Cativa Dom Pedro (25)
- Arquibancada Social Princesa Isabel (17)
PARTIU VILA BELMIRO! ⚪️⚫️
Na última rodada da fase de grupos da CONMEBOL #Sudamericana, teremos ingressos limitados com preço especial para o nosso Sócio Rei: apenas 5 reais!
Nos vemos terça-feira no Alçapão em mais uma decisão! 🐳 pic.twitter.com/RuD1B1wChN
— Santos FC (@SantosFC) May 24, 2026
Clima de decisão
O duelo entre Santos e Deportivo Cuenca terá clima de decisão. O Peixe se encontra em uma situação delicada no Grupo D da Sul-Americana e precisa de uma vitória para sonhar com a classificação para a fase de playoffs da competição.
No momento, a equipe de Cuca é a lanterna da chave, com apenas quatro pontos conquistados. Com isso, o time alvinegro não tem mais chances de terminar na liderança do grupo e avançar diretamente às oitavas de final.
A bola rola para Santos x Deportivo Cuenca a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira no gramado da Vila Belmiro.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp