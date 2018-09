Santos tem três opções e conta com Cuca para definir novo executivo

O Santos tem três opções, todas da Baixada Santista e identificadas com o clube, para substituir Ricardo Gomes no comando do departamento de futebol.

O Peixe quer ouvir a opinião do técnico Cuca e promete anunciar o novo executivo de futebol antes da assembleia de associados para a votação do impeachment do presidente José Carlos Peres, no dia 29, na Vila Belmiro.

Como falta pouco tempo para o término da temporada e o elenco não receberá outras contratações, o alvinegro definiu alternativas “baratas”, sem maior investimento como foi com Ricardo Gomes, agora manager do Bordeaux-FRA.

O domínio de Cuca sobre o elenco e os bons resultados – oito jogos sem perder e sete sem sofres gols -, fazem o Santos não ter pressa na definição. Ricardo Gomes deixou o Peixe no último dia 5 e, desde então, o departamento tem o gerente Sérgio Dimas e o coordenador Diogo Castro.

Em contato com a Gazeta Esportiva, o presidente José Carlos Peres descartou alguns nomes e especulou outros, como Elano, Clodoaldo e Deivid. Procurados pela reportagem, todos negaram qualquer procura do Santos.

O Peixe contratou sete reforços para a temporada – Gabigol, Eduardo Sasha, Dodô, Carlos Sánchez, Derlis González, Bryan Ruiz e Felippe Cardoso. O primeiro executivo, Gustavo Vieira, foi demitido. Ricardo Gomes chegou no segundo semestre e ficou pouco mais de dois meses.