Presidente do Santos explica perfil de novo executivo e promete definição rápida

O presidente do Santos, José Carlos Peres, procura por um substituto para Ricardo Gomes, agora manager do Bordeaux-FRA. O objetivo é trazer um executivo de futebol identificado com o clube e de currículo consolidado no mercado.

“Se possível, gostaríamos de um profissional identificado, mas unir as duas qualidades (histórico no clube + expertise) é muito difícil”, disse Peres, em contato com a Gazeta Esportiva.

A reportagem perguntou sobre alguns nomes especulados no Peixe nos últimos dias, como Cesar Sampaio, Jamelli, Erasmo Damiani e até Vanderlei Luxemburgo. O presidente negou e citou outros profissionais “da casa”.

“Por enquanto, nenhum deles. A lista é extensa. E você se esqueceu do Clodoaldo, Elano e Deivid. Todos bons meninos”, afirmou.

O técnico Cuca fará parte do processo de escolha do novo “homem forte” do futebol santista.

“Somos parceiros, escolhemos de comum acordo. Estamos amadurecendo (as opções)”, explicou.

Por fim, José Carlos Peres não deu prazo para o anúncio do executivo, mas prometeu não demorar.

“Difícil estabelecer o tempo. O tempo será o menor possível”, concluiu.