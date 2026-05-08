Red Bull Bragantino faz seis no Blooming e segue vivo na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, o Red Bull Bragantino venceu a equipe boliviana Blooming por 6 a 0, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, no Estádio Ramon Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Os gols foram feitos por Rodriguinho (2x), Gustavo Neves, Eduardo Sasha, Gustavo Marques e Fernando.
Situação do grupo
Com a vitória arrasadora, o Red Bull Bragantino vai aos seis pontos e assume a segunda colocação do Grupo H, após a derrota do Carabobo para o River Plate. Já o Blooming perdeu as chances de se classificar para a próxima fase. O time boliviano está em último lugar na chave, com apenas um ponto.
📋 Resumo do jogo
🔵🔴BLOOMING-BOL 0 x 6 RED BULL BRAGANTINO🔴⚪
🏆 Competição: Copa Sul-Americana (quarta rodada da fase de grupos)
🏟️ Local: Estádio Ramon Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra (BOL)
📅 Data: 7 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Hinojosa e Villaroel (Blooming) / Marcelinho Braz (Bragantino)
🟥 Cartões vermelhos: Valverde (Blooming)
GOLS
⚽ Rodriguinho, aos 5' do 1ºT (Red Bull Bragantino)
⚽ Gustavo Neves, aos 11' do 1ºT (Red Bull Bragantino)
⚽ Sasha, aos 44' do 1ºT (Red Bull Bragantino)
⚽ Gustavo Marques, aos 3' do 2ºT (Red Bull Bragantino)
⚽ Fernando, aos 13' do 2ºT (Red Bull Bragantino)
⚽ Rodriguinho, aos 16' do 2ºT (Bragantino)
Arbitragem
Árbitro: Augusto Menendez (PER)
Assistentes: Stephen Atochie e Leonar Soto (PER)
VAR: Michael Espinoza (PER)
🔵🔴Blooming
Uraezaña; Valverde, Vila, Enoumba; Miguel Villarroel, Moisés Villaroel (Centella), Bejarano(Mauricio Cabral), Mendoza (Carrasco); Hinojosa, Garcés (Menacho), Anthony Vásquez (Juan Mercado).
Técnico: Raúl Sagredo
🔴⚪Red Bull Bragantino
Cleiton; Cauê Santos (Filipe Rios), Gustavo Marques (Weimar), Pedro Henrique, Breno de Moraes; Gustavo Neves, Eric Ramires; Fernando (Mosquera), Rodriguinho, Marcelinho Braz (Vinicinho); Eduardo Sasha (Isidro Pitta).
Técnico: Vagner Mancini
Como foi o jogo
Aos 5 minutos, em bola trabalhada ao redor da área do Blooming, Ramirez tocou para Rodriguinho entre os zagueiros. O meia-atacante dominou de direita e chutou de esquerda no canto esquerdo do gol para abrir o placar. Aos 11 minutos, Sasha deu uma enfiada de bola no corredor direito para Marcelinho correr. O meia, de primeira, cruzou para Gustavo Neves no meio da área, que só empurrou para dentro.
Aos 44 minutos, Fernando disparou pela esquerda após passe direto da área da defesa do Bragantino. O meia-esquerda invadiu a área e tocou para Sasha, que fez o gol de carrinho. No segundo tempo, aos 3 minutos, o Massa Bruta ampliou a vantagem. Em cobrança de escanteio, Rodriguinho cruzou para o zagueiro Gustavo Marques tocar de cabeça e fazer o quarto do time paulista.
Aos 13 minutos, depois de chute desviado, a bola sobrou na entrada da área para Fernando. O camisa 11 dominou e acertou um chute rasteiro no canto do goleiro Uraezaña. Aos 16 minutos, Fernando fez tabela com Sasha e puxou contra-ataque. O meia infiltrou-se na área e passou para Rodriguinho, que acertou um forte chute para fechar a goleada.
Próximos jogos
🔵🔴Blooming
⚔️ Jogo: Blooming x Bolívar
🏆 Competição: Campeonato Boliviano - Rodada 6
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Ramon Tahuichi Aguilera, na Bolívia
🔴⚪Red Bull Bragantino
⚔️ Jogo: Santos x Red Bull Bragantino
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
