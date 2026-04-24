Sem Neymar e Gabigol, Santos divulga relacionados para duelo contra o Bahia

O Santos divulgou, nesta sexta-feira, a lista de relacionados para o confronto diante do Bahia, que acontece neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Brasileirão. Os principais desfalques são Neymar (controle de carga) e Gabigol (terceiro amarelo).

Além deles, o Peixe segue sem Gabriel Brazão, liberado após o falecimento do pai, e Gabriel Menino, que iniciou transição física nesta terça. Por outro lado, a equipe conta com um retorno importante: o atacante Rony, recuperado de uma torção no tornozelo direito.

Relacionados do Peixão para o jogo em Salvador! 📋🐳 pic.twitter.com/tAko0hP34t — Santos FC (@SantosFC) April 24, 2026

Confira os relacionados do Santos

Goleiros: Diógenes e João Pedro.

Defensores: Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Luan Peres, João Ananias, Escobar, Rafael Gonzaga e Mayke.

Meio-campistas: Rincón, Christian Oliva, João Schmidt, Willian Arão, Thaciano, Gabriel Bontempo e Mateus Xavier.

Atacantes: Barreal, Robinho Jr, Miguelito, Rollheiser, Moisés, Rony e Lautaro Díaz.

Provável escalação

O Santos deve ir a campo com: Diógenes; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Thaciano e Gabriel Bontempo; Barreal, Moisés e Lautaro Díaz.

🔴🔵Bahia x Santos⚫⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro | 13ª rodada

📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)