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Sem Neymar e Gabigol, Santos divulga relacionados para duelo contra o Bahia

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Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 24/04/2026 às 14:12 • Atualizado 24/04/2026 às 15:22

O Santos divulgou, nesta sexta-feira, a lista de relacionados para o confronto diante do Bahia, que acontece neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Brasileirão. Os principais desfalques são Neymar (controle de carga) e Gabigol (terceiro amarelo).

Além deles, o Peixe segue sem Gabriel Brazão, liberado após o falecimento do pai, e Gabriel Menino, que iniciou transição física nesta terça. Por outro lado, a equipe conta com um retorno importante: o atacante Rony, recuperado de uma torção no tornozelo direito.

Confira os relacionados do Santos

Goleiros: Diógenes e João Pedro.
Defensores: Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Luan Peres, João Ananias, Escobar, Rafael Gonzaga e Mayke.
Meio-campistas: Rincón, Christian Oliva, João Schmidt, Willian Arão, Thaciano, Gabriel Bontempo e Mateus Xavier.
Atacantes: Barreal, Robinho Jr, Miguelito, Rollheiser, Moisés, Rony e Lautaro Díaz.

Provável escalação

O Santos deve ir a campo com: Diógenes; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Thaciano e Gabriel Bontempo; Barreal, Moisés e Lautaro Díaz.

🔴🔵Bahia x Santos⚫⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro | 13ª rodada
📅 Data: 25 de abril de 2026  (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

 

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