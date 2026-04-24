John Kennedy valoriza empate do Fluminense na Copa do Brasil: "Até que saímos em vantagem"

O atacante John Kennedy, titular do Fluminense na noite desta quinta-feira, valorizou o empate sem gols contra o Operário-PR, no Estádio Germano Kruger, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Em um jogo de poucas emoções, o Fluminense não criou grandes oportunidades, mas também não sofreu defensivamente. Diante deste cenário, John Kennedy valorizou o resultado e o fato da equipe decidir o mata-mata em casa.

"Realmente não criamos muito, mas não perdemos. Em partidas de Copa, o mais importante é não perder. Levamos a decisão para o Maracanã, onde somos muito fortes e temos um aproveitamento muito bom. Levamos o empate, que é muito bom para a segunda partida. Até que saímos em vantagem", avaliou em entrevista ao Prime Video.

Com o empate entre as equipes nesta quinta-feira, a definição de quem irá às oitavas de final ficou para o duelo de volta.

A bola rola no próximo dia 12 de maio (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

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