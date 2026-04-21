Gabriel Menino inicia transição, e Santos finaliza preparação para receber o Coritiba

O Santos finalizou, nesta terça-feira, a preparação para enfrentar o Coritiba, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A principal novidade foi o meio-campista Gabriel Menino, que iniciou a transição física no CT Rei Pelé.

Apesar do avanço na recuperação, o jogador não estará à disposição para a partida. Ele é um dos quatro desfalques do Santos, ao lado de Gabriel Brazão (liberado após o falecimento do pai), Rony (torção no tornozelo direito) e Vinícius Lira (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo).

Como foi o treino?

Após o aquecimento no gramado do CT Rei Pelé, o técnico Cuca comandou uma atividade tática, com foco no confronto diante do Coritiba. Na sequência, o elenco trabalhou jogadas de bola parada, simulando situações ofensivas e defensivas.

Para o duelo, o Santos contará com dois retornos: o lateral Escobar e o próprio Cuca, que cumpriram suspensão contra o Fluminense.

Assim, a provável escalação é: Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Neymar; Moisés e Gabigol.

Em busca da estreia positiva

O Santos vai a campo em busca de iniciar a Copa do Brasil com vitória. Após cair na terceira fase - a primeira que o Peixe disputou - em 2025, a equipe de Cuca busca um triunfo para melhorar a fase na temporada.

Nos últimos cinco jogos, o Santos venceu apenas um e vive em constante oscilação. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a 15ª posição, com apenas 13 pontos - um a mais que o Corinthians, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Ficha técnica da partida

Santos x Coritiba

Competição: Copa do Brasil | Quinta fase (ida)

Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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