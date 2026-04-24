Após empate, Luiz Gustavo cobra postura do Athletico-PR e projeta reação na Copa do Brasil

O primeiro capítulo do confronto entre Athletico-PR e Atlético-GO, que terminou em 0 a 0, válido pela Copa do Brasil, provou mais uma vez por que a Copa do Brasil é uma dos mais imprevisíveis do calendário nacional. Após uma partida difícil, Luiz Gustavo foi o escolhido para falar na saída de campo e fez uma autocrítica sobre a postura do time.

Sem esconder a frustração com o desempenho, o jogador apontou o que faltou para que a equipe conseguisse um desfecho mais favorável neste primeiro embate e projetou a mentalidade necessária para o jogo de volta.

"Todo jogo de Copa do Brasil é difícil. Ainda mais quando se trata de jogo mata-mata, que envolve não só a vitória, mas também a classificação. E cada jogo a gente aprende. Hoje é um jogo que a gente aprende, tem um pouco mais de humildade", avaliou o jogador em entrevista ao SporTV.

Coletiva ao vivo com o técnico Odair Hellmann. 🎥 https://t.co/qc4mFpU6cU pic.twitter.com/Yq79GAYqyz — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 24, 2026

Ele também destacou que a postura adotada não refletiu o que o time vinha construindo recentemente.

"Botar os pés no chão e continuar trabalhando para a gente melhorar. Porque se a gente tivesse feito um jogo como a gente tinha vindo fazendo dentro de casa, eu acho que a gente poderia ter saído com um resultado positivo", ponderou.

Nada definido

Apesar do gosto amargo no primeiro duelo, o clima não é de terra arrasada. Como é praxe em confrontos de ida e volta, a margem para recuperação existe, e é exatamente nisso que o elenco se apega.

Luiz Gustavo fez questão de lembrar aos torcedores e ao próprio grupo que o confronto ainda está totalmente aberto e que a postura no jogo decisivo será outra.

"Copa do Brasil nada se define no primeiro jogo. São jogos de 180 minutos, a gente tem mais um jogo lá e a gente vai para buscar a classificação", finalizou, demonstrando confiança na equipe.

O Athletico-PR agora retoma suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Vitória, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.

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Próximo jogo do Athletico-PR

Jogo: Athletico x Vitória

Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)