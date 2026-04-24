Conmebol suspende Renato Gaúcho, do Vasco, por três jogos na Sul-Americana

A Conmebol formalizou, na noite desta quinta-feira, uma punição severa ao técnico Renato Gaúcho. O Juizado Único da Comissão Disciplinar da entidade determinou a suspensão do comandante do Vasco da Gama por três partidas em competições organizadas pela confederação sul-americana, além do pagamento de uma multa estipulada em 5 mil dólares (aproximadamente R$ 26 mil na cotação atual).

A decisão pela suspensão de Renato se deu após o treinador decidir não viajar para a Argentina, onde o Vasco enfrentou o Barracas Central, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, sob o comando do auxiliar técnico Marcelo Salles. O duelo terminou empatado em 0 a 0.

Segundo o documento oficial publicado pela entidade, Renato foi punido por infringir as alíneas 'd' e 'f' do Artigo 11.2 do Código Disciplinar da Conmebol. As diretrizes em questão tratam de desvios aos princípios de conduta e comportamento esportivo.

Da academia para o gramado: treino do feriado concluído por aqui! 🏋️💢 📸: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/gtVYQBDpwm — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 23, 2026

A entidade ainda detalhou que o treinador não precisará tirar o valor da multa do próprio bolso de forma direta: o montante será debitado automaticamente das cotas de direitos de televisão ou de patrocínio que o clube, no caso o Vasco, tem a receber da entidade.

A decisão é definitiva e não cabe recurso. Além do gancho esportivo e da sanção financeira, a Conmebol deixou uma advertência formal ao técnico. Caso Renato Gaúcho volte a cometer infrações de natureza semelhante no futuro, estará sujeito a penalidades ainda mais rígidas, baseadas no Artigo 27 do regulamento disciplinar.

O técnico do Vasco da Gama, portanto, deverá ficar de fora dos confrontos diante das equipes do Audax Italiano e do Olimpia, este último duas vezes.

O Cruzmaltino, agora, volta à campo neste domingo, contra o Corinthians, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

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