Santos fecha preparação para decisão na Sul-Americana; veja provável escalação

Nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, o Santos finalizou a preparação para enfrentar o Deportivo Cuenca, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O time da Baixada Santista fez um treinamento tático e ajustou os últimos detalhes para o importante jogo na competição internacional.

O Santos entra pressionado para a rodada decisiva da Sul-Americana. Lanterna do Grupo D, com apenas quatro pontos, o Peixe precisa vencer o Deportivo Cuenca para seguir vivo na competição e garantir, ao menos, uma vaga nos playoffs do torneio continental.

Além disso, a equipe comandada por Cuca precisa virar a chave e reagir após a derrota de virada para o Grêmio, no último sábado, por 3 a 2, em Porto Alegre (RS).

Sem Zé Rafael

O volante Zé Rafael passou a treinar separado do restante do elenco do Santos e está próximo de deixar o clube na próxima janela de transferências. Fora dos planos da comissão técnica de Cuca, o jogador não é relacionado há cinco partidas e fez sua última atuação no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, no dia 2 de maio. Com contrato até dezembro de 2027, o meio-campista deve definir seu futuro durante a pausa para a Copa do Mundo.

Desfalques e retorno

Neymar segue fora por conta de um problema na panturrilha direita e não volta a atuar pelo Santos antes da Copa do Mundo. Além dele, Thaciano, João Schmidt e Gabriel Menino continuam no departamento médico, todos tratando lesões na coxa direita. Benjamín Rollheiser participou da atividade, mas ainda é dúvida para o confronto, enquanto Lucas Veríssimo cumpre suspensão.

Em contrapartida, o técnico Cuca volta a contar com Álvaro Barreal, que desfalcou a equipe na última partida por suspensão.

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Desta forma, a provável escalação do Santos conta com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Miguelito; Gabriel Bontempo, Álvaro Barreal e Gabigol.