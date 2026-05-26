Veja o que o Santos precisa para continuar vivo na Copa Sul-Americana

O Santos entra em campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Deportivo Cuenca, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, dependendo de uma combinação de resultados para seguir vivo no torneio continental.

O Peixe já não possui mais chances de terminar na liderança do Grupo D e, consequentemente, avançar diretamente às oitavas de final. Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada chave garante vaga automática no mata-mata. Os segundos colocados disputam os playoffs contra equipes que terminarem em terceiro lugar nos grupos da Libertadores.

Dessa forma, a única possibilidade de classificação santista é avançar em segundo lugar.

Para isso, o Santos precisa vencer o Deportivo Cuenca, na Vila Belmiro, e torcer para que o Deportivo Recoleta não vença o San Lorenzo, na Argentina. Ou seja, um empate ou uma vitória do time argentino classificam o Peixe para os playoffs, desde que o Alvinegro faça sua parte em casa.

Qualquer outro cenário elimina a equipe comandada por Cuca ainda na fase de grupos.

O Santos chega pressionado para a rodada decisiva após desperdiçar vantagem contra o San Lorenzo na rodada passada. Na ocasião, o time abriu 2 a 0, mas cedeu o empate por 2 a 2. Já no último sábado, o Peixe perdeu por 3 a 2 para o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

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Ficha técnica

⚪⚫ Santos x Deportivo Cuenca 🔴⚫

🏆 Competição: Copa Sul-Americana (6ª rodada da fase de grupos)

📅 Data: 26 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)