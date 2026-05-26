Santos libera Brazão para procurar novo clube na janela de transferências

Por Tiago Salazar

Gabriel Brazão pode estar de saída do Santos. A diretoria santista liberou o goleiro a procurar um novo clube, e a tendência é que o jogador de 25 anos seja negociado na próxima janela de transferências, que se abre no próximo dia 20 de julho.

Internamente, a avaliação conjunta da alta cúpula santista e da comissão técnica é de que, no cenário atual, Brazão não inspira confiança, conforme apurou a Gazeta Esportiva. O goleiro não vive grande fase e passou por um momento delicado recentemente após o falecimento do pai. Na atual temporada, são 41 gols sofridos em 30 jogos como titular.

Giuliano Bertolucci, empresário de Brazão, já foi comunicado pela diretoria do Santos e poderá procurar um novo destino para o goleiro. O jogador, vale lembrar, já foi alvo de equipes da Turquia e de Portugal. Além disso, o Peixe chegou a recusar uma oferta do Flamengo pelo atleta.

Com a decisão da diretoria, cuja intenção era preservá-lo antes da janela, o atleta sequer seria relacionado para os dois últimos jogos do Santos antes da pausa para a Copa do Mundo. O Peixe joga a vida na Sul-Americana logo mais nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Deportivo Cuenca, e depois recebe o Vitória, pela 18ª rodada do Brasileiro.

Brazão seria substituído por Diógenes, que já atuou pelo Santos na temporada. Contudo, após o vazamento da informação e a repercussão negativa, tanto internamente como nas redes sociais, o clube voltou atrás e decidiu que o camisa 77 poderia ficar à disposição da comissão técnica.

A informação sobre a possível venda de Brazão no meio do ano foi inicialmente divulgada pela TNT Sports e confirmada pela reportagem.

O goleiro deve ser o titular nas últimas duas partidas antes do Mundial. Após análise interna, o clube entendeu que estaria desvalorizando um ativo que pretende negociar na próxima janela de transferências.

Brazão tem chances de, possivelmente, se despedir do Santos no duelo contra o Vitória, marcado para às 21h (de Brasília) deste sábado.

Veja também: Brazão despista saída após vaga na Sul-Americana

Números de Brazão pelo Santos

Brazão soma 114 jogos pelo Santos, com 38 vitórias, 36 empates, 40 derrotas e 137 gols sofridos, de acordo com dados da plataforma Ogol.

Próximo jogo do Santos