Zé Rafael treina separado e deve deixar o Santos na próxima janela

Por Murilo Gomes
O ciclo de Zé Rafael no Santos pode estar chegando ao seu fim. Fora dos planos da comissão técnica de Cuca, o volante passou a treinar separado do restante do elenco e há a grande possibilidade de deixar o clube na próxima janela de transferências.
A informação foi publicada inicialmente pelo De Olho no Peixe e confirmada pela Gazeta Esportiva. Internamente, o jogador já não está à disposição do elenco profissional neste momento.
Zé Rafael não é relacionado pelo Santos há cinco partidas e fez sua última aparição no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, no dia 2 de maio, quando entrou em campo por 13 minutos.
Futuro do volante
A tendência é que o volante resolva seu futuro durante a pausa para a Copa do Mundo, com tendência forte de deixar o clube. A próxima janela de transferências abre no dia 20 de julho e o Santos trabalha com a possibilidade de negociação. O meio-campista tem vínculo com o Peixe até dezembro de 2027.
Contratado para ser uma peça importante no elenco santista, Zé Rafael nunca conseguiu se firmar no Santos. Em 2026, disputou apenas 12 partidas, sendo quatro como titular, e marcou um gol.
VILA BELMIRO COM INGRESSOS A PARTIR DE 5 REAIS! ⚪⚫
Amanhã é dia de decisão pela CONMEBOL #Sudamericana e o Sócio Rei pode garantir seu lugar na Vila Belmiro. Aproveite, porque tem ingresso a partir de 5 reais!
👑 Acesse https://t.co/3Kkb3KDoDY ou o Santos App para adquirir… pic.twitter.com/Jz9jqPQS6l
— Santos FC (@SantosFC) May 25, 2026
Enquanto isso, o Santos tenta virar a chave dentro de campo. O time de Cuca encara o Deportivo Cuenca nesta terça-feira, na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, antes de enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília).