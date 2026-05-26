Cuca faz duas mudanças no Santos para decisão na Sul-Americana; veja escalações

O Santos está definido para a decisão de logo mais contra o Deportivo Cuenca, válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico Cuca conta um retorno no ataque e promoveu, ao todo, duas mudanças na escalação santista.

Santos e Cuenca se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Peixe joga a vida e precisa não só vencer o rival, mas também torcer por um tropeço do Recoleta-PAR.

Santos modificado

Cuca fez duas mudanças no Santos em relação ao último jogo. A primeira delas, já na zaga. Com Lucas Veríssimo suspenso, o treinador promoveu o retorno de Luan Peres ao 11 inicial.

Enquanto isso, no ataque, Barreal também volta após suspensão no Brasileiro e ganha nova oportunidade. Liberado pelo Santos para buscar um novo clube, o goleiro Gabriel Brazão será titular. Já Rollheiser, em recuperação de dores musculares, não fica nem no banco de reservas.

O Peixe vai a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Miguelito; Gabriel Bontempo, Gabigol e Barreal.

Desfalques: Lucas Veríssimo (suspenso), Neymar (dores na panturrilha direita), Gabriel Menino (transição física), Vinícius Lira (cirurgia no joelho esquerdo), João Schmidt (lesão muscular na coxa direita) e Thaciano (lesão muscular na coxa direita).

Cuenca escalado

Do outro lado, o Deportivo Cuenca também está definido para o confronto. O time equatoriano tem chances de ser líder do Grupo D. Para isso, precisa vencer o Santos e torcer por empate ou derrota do San Lorenzo.

A escalação do Deportivo Cuenca tem: Facundo Ferrero; Ignacio Mosquera, Mateo Piedra, Patricio Boolsen e Yeltzin Erique; Mateo Maccari, Edison Vega, Bryan García, Gervan Rivero, Jorge Ordóñez e Carlos Arboleda.

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Arbitragem de Santos x Cuenca