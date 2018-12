Santos entra em semana decisiva na busca por técnico e reforços

Buscando se planejar da melhor maneira possível, o Santos entra em uma semana decisiva para definir o que será o 2019 do clube. Ainda sem técnico e nenhum reforço confirmado, o Peixe deve começar a se movimentar no mercado da bola.

O presidente José Carlos Peres, não esconde de ninguém que o Alvinegro da Vila Belmiro negocia com Abel Braga para ser o técnico no ano que vem. Entretanto, a demora do treinador para uma resposta definitiva complica a cúpula do Santos.

Outro fator que atrapalhou o Peixe foi a eleição no Flamengo, realizada no último sábado. O candidato da oposição, Rodolfo Landim venceu o pleito, e assim como o clube paulista, deseja Abel para o ano que vem. Continuar morando no Rio de Janeiro, é uma ideia que agrada ao treinador. Dessa forma, a negociação com o Rubro-Negro pode ser oficializada a qualquer momento.

Sem Abel, o Santos não tem um plano B, e vários nomes são ventilados. Muricy Ramalho, Vanderlei Luxemburgo, Roger Machado e Dorival Junior estão entre os favoritos para assumir o comando. Assim que definir o novo treinador, o Peixe partirá para outra pauta decisiva: a de contratações.

Gabriel Barbosa, o Gabigol, já não fará parte do elenco para 2019. Um centroavante deverá ser contratado com urgência, pois os outros nomes do setor ofensivo não fizeram um 2018 consistente. Além do atacante, o lateral-esquerdo Dodô também pode deixar a Vila Belmiro.

Oficialmente, o Santos não confirmou nenhuma contratação até o momento. A negociação mais próxima de se concretizar é a saída de Bruno Henrique para o Cruzeiro. O atacante, já declarou interesse em atuar na Raposa, e o Peixe quer usá-lo como moeda de troca. Os mineiros ofereceram uma lista para os paulistas, com Manoel, Bruno Silva, Mancuello e Sassá, este último é o que mais agrada a cúpula santista.

Entretanto, o Peixe está sonhando alto e pediu Thiago Neves, alvo de Corinthians e Grêmio, na troca com o atacante. Além do camisa 30 cruzeirense, o clube negocia uma possível chegada do lateral-esquerdo Guilherme Arana, ex-Corinthians. Para isso, conta com o executivo de futebol, Renato Florêncio, que viajará à Espanha ainda em dezembro em busca de reforços.

Sem técnico, reforço e o principal jogador de 2018, o Santos do ano que vem ainda é uma incerteza, devido a lentidão no mercado e a falta de dinheiro em caixa. Nesta semana, o clube deve começar a definir treinador e o perfil de reforços, para não ficar tão atrás em relação aos grandes rivais.