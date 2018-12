Bruno Henrique vê saída do Santos difícil, mas sonha em jogar no Cruzeiro

Um dos nomes mais especulados para deixar o Santos na janela de transferências é o atacante Bruno Henrique. O principal interessado em contar com o jogador é o Cruzeiro. Por parte do atleta, o desejo é recíproco, pois estaria em Belo Horizonte, sua cidade natal.

De férias em BH, o camisa 11 do Peixe concedeu entrevista à Rádio Itatiaia. O jogador disse que a pedida do Alvinegro da Vila Belmiro é bem alta, mas quer resolver a situação o mais rápido possível.

“Todo mundo sabe que é uma negociação muito complicada. O Santos, que tem os direitos, tem feito algumas exigências. No futebol brasileiro, é muito difícil pagar o que o Santos pede. Vou deixar nas mãos do meu empresário e do Santos para resolver o mais rápido possível”, afirmou Bruno Henrique.

Para a negociação ser de fato concretizada, além de um valor em dinheiro, o Santos pede jogadores na em troca. Thiago Neves é o nome que mais agrada a cúpula do Peixe. A Raposa, por sua vez, deu uma lista ao Alvinegro, que envolvia os nomes do zagueiro Manoel, os meias Mancuello e Bruno Silva, além do atacante Sassá.

Por fim, o camisa 11 disse que seria um sonho em atuar pelo Cruzeiro, elogiou o técnico Mano Menezes, e voltou a frisar o fato de jogar em Belo Horizonte, mais próximo da família e onde nasceu.

“Sou daqui e fui criado aqui também. Tenho um sonho de jogar no time da minha cidade e, se isso acontecer, vou ficar muito feliz. Estarei mais perto da minha família também. O time do Cruzeiro não tem nem o que falar, esse ano conquistou mais um título. É um time de muita qualidade, que sempre chega, tem grandes jogadores. Fico muito feliz de o Mano ter lembrado de mim. Eles precisam de um jogador de velocidade e eu tenho essas características”, finalizou.

De férias, o Santos se reapresentará no dia 2 de janeiro. O clube ainda não definiu quem será o técnico para a próxima temporada. A estreia está prevista para o dia 20, contra a Ferroviária, pela primeira rodada do Campeonato Paulista de 2019.