Bruno Henrique comunica ao Santos desejo de vestir as cores do Cruzeiro; Peixe definirá nomes

O atacante Bruno Henrique já comunicou ao Santos o desejo de deixar a equipe paulista e partir para a sua terra natal e vestir a camisa do Cruzeiro.

A Gazeta Esportiva apurou com pessoas próximas ao jogador que o atleta conversou com o Peixe, entendendo que é uma boa oportunidade na sua carreira e sonha em fazer sucesso com a camisa celeste na Copa Libertadores. Há ainda uma pressão de familiares e de seu empresário para que ele se mude novamente para Belo Horizonte.

Diante disso, o Peixe aguarda apenas a definição de seu novo treinador para escolher nomes na lista enviada pelo Cruzeiro ao Santos. Atletas como o atacante Sassá, os volantes Mancuello e Bruno Silva e zagueiro Manoel estão cotados. O nome de Sassá foi o que mais agradou desta lista.

No entanto, o Peixe fez outro pedido ao Cruzeiro. O nome não estava na lista, mas, conforme adiantado pela Gazeta Esportiva, o meia Thiago Neves agrada muito a diretoria santista. A situação está próxima de uma definição. Neves também desperta o interesse de Grêmio e Corinthians, mas, por causa da negociação com o Santos, o Cruzeiro “força” um contrato do camisa 30 com o Santos.

Bruno Henrique foi criado em Belo Horizonte e surgiu em um campeonato amador da capital mineira. Ele apareceu com qualidade no Goiás e foi vendido ao Wolfsburg, da Alemanha. Em 2017, o Peixe buscou o atleta no mercado Europeu ao preço de R$ 13,5 milhões. Em 2018, porém, ele acumulou problemas e tem números ruins, com apenas dois gols.