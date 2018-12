Viagem de Renato à Europa pode trazer reforços ao Santos

O executivo de futebol do Santos, Renato Florêncio, irá para Sevilha, na Espanha, no próximo dia 18. E a viagem, anteriormente marcada apenas por conta das férias, pode acabar com reforços na bagagem.

Renato visitará o Sevilla, onde é ídolo, e também encontrará Ramón Rodríguez Verdejo, conhecimento como Monchi, atual diretor esportivo da Roma-ITA, antes dirigente no clube espanhol e amigo do santista.

“Realizarei uma viagem no dia 18, mas continuarei negociando e em contato com os outros dirigentes do Santos Futebol Clube”, disse Renato, à Gazeta Esportiva.

No Sevilla, há pelo menos um jogador que agrada ao Santos, mas que ainda precisaria do aval do novo treinador, a ser definido: o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

O ex-corintiano tem contrato até junho de 2022 e o Peixe pode tentar um empréstimo por causa da ótima relação de Renato com o Sevilla.

O Alvinegro não esconde a procura por um ala, principalmente com a possível perda de Dodô, emprestado pela Sampdoria-ITA até o dia 31 de dezembro e com negociações difíceis por conta do salário total de R$ 650 mil – o Santos paga só 130 mil, equivalente a 20%.

Nesta temporada, Arana atuou em 17 partidas, com um gol marcado e três assistências. O lateral de 21 anos é atualmente reserva.