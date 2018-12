Grêmio consulta situação de Thiago Neves; Corinthians monitora situação

O meia Thiago Neves é um dos principais nomes do meio campo do futebol brasileiro. Jogador rodado, com experiência e bagagem de grandes títulos. Atributos citados acima que despertam interesse do Grêmio.

A Gazeta Esportiva apurou que o Tricolor Gaúcho já consultou a situação do meia, em busca de tira-lo da Raposa. A ideia, após essa conversa inicial, é mandar uma proposta para o time celeste. O clube do Rio Grande do Sul deseja contar com o atleta, sobretudo considerando as grandes disputas da próxima temporada e a carência de atletas rodados no setor.

Pelo lado do Cruzeiro, Thiago Neves tem um alto salário, cerca de R$ 600 mil mais luvas e bônus por títulos e um contrato que vai até dezembro de 2019.

Se o Tricolor deseja contar com Thiago Neves é bom abrir os olhos com duas situações: a primeira é que o Corinthians também está de olho no jogador. O Timão deseja ter um meia mais eficiente e vê a possibilidade no camisa 30 do Cruzeiro.

Além disso, é preciso também ficar atento a negociação que terá de ser feita pelo jogador. Isso porque a multa para Thiago Neves deixar o Cruzeiro é alta, cerca de 10 milhões de dólares, cerca de R$ 38,5 milhões.

Thiago Neves chegou ao Cruzeiro em 2017 e rapidamente conquistou a torcida cruzeirense. Desde que vestiu as cores azuis, ele conquistou duas Copas do Brasil e um Campeonato Mineiro, sendo um dos principais homens da agremiação.