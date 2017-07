Santos empresta Rodrigão ao Bahia até o final da temporada

O Santos emprestou Rodrigão para o Bahia até o final desta temporada. O atacante já viajou para Salvador, onde fará exames médicos e será anunciado logo na sequência. Ele foi liberado de graça e o time baiano terá apenas que bancar seus salários.

O centroavante, que custou R$ 1,5 milhão ao Peixe no ano passado, já era um desejo antigo do tricolor, que tentou sua contratação em janeiro. Na ocasião, o técnico Dorival Júnior vetou o acerto, pois esperava contar com Rodrigão durante a temporada.

Porém, o atacante perdeu espaço para Kayke e virou apenas o terceiro reserva da equipe, ficando diversas vezes fora até mesmo do banco de reservas. E com a chegada de Levir Culpi, ele acabou sendo liberado para o clube baiano.

A possível contratação de Nilmar também influenciou bastante na saída de Rodrigão. O ex-corintiano já finalizou os exames no Santos e apenas aguarda os resultados para assinar um contrato até o fim de 2018.

Nesta temporada, Rodrigão marcou quatro gols em nove jogos com a camisa do Peixe. Seu contrato vai até 2020. Internamente, a diretoria santista acredita que o atacante tem potencial, mas ainda não está ‘pronto’ para assumir o posto de centroavante da equipe.